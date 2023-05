Politico: Vagnerovci robia nábor aj na sociálnych sieťach

Moskva 31. mája (TASR) - Ruská žoldnierska Vagnerova skupina využíva na nábor zdravotníkov, operátorov dronov či psychológov, ktorí majú podporovať bojové operácie - vrátane ofenzívy na Ukrajine - aj sociálne siete Twitter a Facebook. Vyplýva to zo správy britskej technologickej firmy Logically, o ktorej v utorok informoval portál Politico.



Za desať mesiacov dosiahli inzeráty na zamestnania, ktoré ponúka polovojenská organizácia vagnerovcov na uvedených online platformách, takmer 120.000 zhliadnutí. Približne 60 príspevkov v rozličných jazykoch vrátane francúzštiny, vietnamčiny a španielčiny obsahovalo podrobnosti o pracovných pozíciách, ktoré vagnerovci údajne ponúkajú.



Okrem mesačnej mzdy 240.000 rubľov (približne 2978 eur) boli v inzerátoch uvedené i rozličné benefity vrátane zdravotných.



Politico píše, že analytici nedokázali uvedené správy s "úplnou istotou" priradiť k vagnerovcom, avšak uviedli, že "nesú stopy tejto milície a jej podporovateľov". Takisto nie je známe, či bol tento nábor na sociálnych sieťach úspešný.



Kyle Walter, šéf tohto výskumu, ktorý zrealizovala spoločnosť Logically, pre Politico uviedol, že dané príspevky využívajú "presne rovnaký jazyk ako už v minulosti overené účty vagnerovcov". Výskum prebiehal mesiac od polovice apríla do 19. mája a zameral sa na príspevky na Facebooku a Twitteri siahajúce až do júla 2022.



Ďalšia osobitná analýza potvrdila, že najmenej dve telefónne čísla, ktoré figurovali v týchto príspevkoch, je možné spojiť s vagnerovcami alebo s ruskými tajnými službami.



Vagnerovci zrejme v Rusku naverbovali do svojich radov aj desaťtisíce väzňov, ktorým šéf tejto žoldnierskej skupiny Jevgenij Prigožin sľúbil za účasť v bojoch amnestiu. Podľa slov Prigožina prišli vagnerovci v mesiace trvajúcich ťažkých bojoch o mesto Bachmut o približne 20.000 svojich bojovníkov.



EÚ a USA zaviedli voči Vagnerovej skupine a viacerým jej lídrom sankcie. Washington v januári označil vagnerovcov za nadnárodnú zločineckú organizáciu zodpovednú za porušovanie ľudských práv.