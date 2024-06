Politico: Víťazmi volieb sú Leyenová, Magyar či krajná pravica

Brusel 10. júna (TASR) - Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová má po voľbách do Európskeho parlamentu (EP) dobrú východiskovú pozíciu na opätovné zvolenie do funkcie. Talianska premiérka Giorgia Meloniová v krajine posilnila a maďarský opozičný politik Péter Magyar si dobre viedol v súboji s premiérom Viktorom Orbánom. Uviedol to spravodajský portál Politico. TASR prináša prehľad osobností a politických skupín, ktoré podľa portálu zaznamenali vo voľbách do EP úspech.



Dobrá pozícia Európskej ľudovej strany (EPP) podľa predbežných výsledkov eurovolieb znamená, že ľudovci budú žiadať, aby ich kandidátka, doterajšia šéfka EK Ursula von der Leyenová, pokračovala na čele exekutívy EÚ aj v ďalšom funkčnom období. Frakcie EPP, Progresívna aliancia socialistov a demokratov (S&D) a Obnovme Európu (RE), ktoré ju podporovali počas jej súčasného funkčného obdobia, budú mať v europarlamente podľa odhadov približne 400 hlasov, vyplýva z odhadov na stránke EÚ venovanej výsledkom do EP.



Hoci na získanie druhého mandátu potrebuje v EP len 361 hlasov, možnosť nezhôd medzi politickými skupinami podľa portálu znamená, že jej víťazstvo ešte nie je definitívne. Potrebovať bude aj podporu lídrov členských štátov EÚ v Európskej rade. Napriek tomu má EPP dobré predpoklady na to, aby ju na post presadila, píše Politico.



Ako ďalšiu "víťazku" vo voľbách do EP označil portál taliansku premiérku Giorgiu Meloniovú. Jej pravicová strana Bratia Talianska (FdI) zvíťazila vo voľbách s veľkým náskokom pred svojimi súpermi. Spolu s poľským premiérom Donaldom Tuskom sa tak stala jedným z mála lídrov veľkých krajín EÚ, ktorí zaznamenali prvenstvo v eurovoľbách. Zároveň podľa predbežných výsledkov vyzerá, že jej pozícia sa v porovnaní s parlamentnými voľbami v roku 2022 ešte viac posilnila.



Úspech zaznamenali v štátoch EÚ aj krajne pravicové strany, uvádza Politico. Dominantné víťazstvo francúzskeho Národného združenia (RN) Marine Le Penovej bolo po ohlasovaní predbežných výsledkov hlavnou témou v Európe. Drvivá porážka prinútila prezidenta Emmanuela Macrona rozpustiť parlament a vypísať nové voľby. Krajne pravicová strana podľa odhadov zvíťazila v Rakúsku, svoju pozíciu posilnili aj v Holandsku, Nemecku či Rumunsku.



Spokojný môže byť podľa portálu aj Péter Magyar, ktorého opozičná strana TISZA skončila podľa predbežných výsledkov na druhom mieste s približne 30 percentami. Víťazná strana Fidesz premiéra Viktora Orbána pritom nedosiahla tak dobrý výsledok ako pred piatimi rokmi, komentuje Politico.



Medzi víťazov eurovolieb zaradil portál aj predsedníčku EP Robertu Metsolovú z Malty. Získala viac ako 87.000 preferenčných hlasov, pričom tamojšie médiá tvrdia, že sa na Malte stala kandidátkou na poslankyňu EP s najväčším počtom hlasov od vstupu krajiny do EÚ.