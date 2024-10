Politico: Vyhlásenie lídrov EÚ znamená víťazstvo pre poľského premiéra

Brusel 18. októbra (TASR) - Lídri EÚ sa vo štvrtok postavili za poľského premiéra Donalda Tuska, ktorý chce dočasne zakázať azyl pre migrantov prichádzajúcich z Ruska a Bieloruska. TASR píše s odvolaním sa na štvrtkový článok portálu Politico.



"Nemožno dovoliť, aby Rusko a Bielorusko ani žiadna iná krajina zneužívali naše hodnoty vrátane práva na azyl a podkopávali naše demokracie," uvádza sa vo vyhlásení lídrov 27 členských krajín Európskej únie, ktoré vydali po stretnutí v Bruseli.



Vyhlásenie podľa portálu Politico predstavuje víťazstvo pre Tuska, ktorý minulý týždeň oznámil, že Poľsko dočasne pozastaví právo na azyl pre nelegálnych migrantov z Bieloruska. Podľa Tuska za ich masový príliv môže Moskva, ktorá ho využíva ako súčasť "hybridnej vojny" s cieľom destabilizovať Poľsko.



"Výnimočné situácie si vyžadujú primerané opatrenia," píše sa vo vyhlásení lídrov EÚ.



Tusk chcel, aby EÚ podporila ideu, že krajina môže bezpečnostnými dôvodmi legitimizovať pozastavenie práva na azyl, a túto podporu aj dostal, píše Politico. "Práve som sa vrátil zo stretnutia so všetkými najdôležitejšími lídrami a to, čo som chcel dosiahnuť, som aj dosiahol," povedal Tusk novinárom.



Dánska premiérka Mette Frederiksenová ocenila diskusiu slovami, že bola "konečne realistickejšia a úprimnejšia, pokiaľ ide o migrantov a žiadateľov o azyl". Uviedol to nemenovaný diplomat EÚ, ktorý bol oboznámený s diskusiami medzi lídrami EÚ.



Ďalší diplomat EÚ uviedol, že rokovania boli "pomerne dobré" a "menej rozdeľujúce", čo je podľa portálu Politico zmena oproti predchádzajúcim vyhrotenejším stretnutiam, na ktorých sa preberala migrácia.



Vyhlásenie vyzýva na "rozhodné kroky na všetkých úrovniach s cieľom uľahčiť, zvýšiť a urýchliť návraty migrantov z územia Európskej únie, a to s použitím všetkých príslušných politík a nástrojov EÚ vrátane diplomacie, rozvoja, obchodu a víz".