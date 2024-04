Politico: Vzniká dohoda na využitie výnosov ruských zmrazených aktív

Brusel 12. apríla (TASR) - Medzi členskými štátmi EÚ sa rodí konsenzus, ktorý má umožniť dohodu o schválení návrhu Európskej komisie použiť väčšinu výnosov zo zmrazených ruských aktív v EÚ na nákup zbraní pre Ukrajinu. S odvolaním sa na správu týždenníka Politico o tom v piatok informuje spravodajca TASR.



Týždenník vo svojom piatkovom prehľade správ o EÚ upozornil, že predstavitelia členských krajín sú optimistickí a veria, že čoskoro dôjde ku kompromisu, ktorý umožní využitie sumy okolo zhruba troch miliárd eur aj na nákup zbraní pre Ukrajinu.



Podľa Politica v piatok zasadá špecializovaná pracovná skupina, ktorá má diskutovať o pláne predsedníčky Európskej komisie Ursuly von der Leyenovej použiť 90 percent výnosov zo zmrazených ziskov z ruských aktív na nákup zbraní pre Ukrajinu. Zvyšok financií by mal smerovať na nevojenské účely.



Konečným cieľom EÚ je poslať takto získanú hotovosť do Kyjeva do júla tohto roka.



Ako však upozornil týždenník, viacerí "priatelia Moskvy" v EÚ sa voči tomuto návrhu stavajú skôr vlažne, pričom Politico spresnil, že podľa Maďarska a Slovenska posielanie zbraní Ukrajine povedie k ďalšej vojenskej eskalácii.



A v hre sú aj menšie a neutrálne krajiny EÚ, ktoré nepatria do NATO: Cyprus, Írsko, Malta a Rakúsko. Tým je podľa Politico myšlienka vyzbrojiť Ukrajinu za pomoci výnosov zo zmrazených aktív rovnako nepríjemná.



Zástupca Malty v pondelok, počas stretnutia technických expertov, dokonca spochybnila zákonnosť tohto kroku.



Politico s odkazom na vyjadrenia piatich nemenovaných diplomatov EÚ zároveň upozornil, že je zrejme nepravdepodobné, že takéto "reptanie" bude stáť v ceste návrhu eurokomisie a kompromis sa nakoniec podarí dosiahnuť.



Pravdepodobne však nie hneď na budúci pondelok 15. apríla, keď o zmrazených aktívach budú rokovať veľvyslanci členských krajín pri EÚ. Nemenovaní diplomati naznačili, že budú potrebné najmenej ďalšie dve kolá diskusií, kým sa podarí dosiahnuť prijateľnú dohodu, dodáva Politico.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)