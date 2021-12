Politico zaradil Šefčoviča na zoznam najvplyvnejších osobností Európy

Na archívnej snímke Olaf Scholz, 8. decembra 2021. Foto: TASR/AP

Brusel 9. decembra (TASR) - Týždenník Politico zaradil na svoj nový zoznam najvplyvnejších osobností Európy aj slovenského eurokomisára a podpredsedu Európskej komisie (EK) Maroša Šefčoviča. Figuruje na ôsmom mieste v jednej z kategórii každoročného rebríčka, pričom časopis ho označil za politika zručného v uzatváraní dohôd a riešení zložitých problémov.Zoznam osobností, ktoré budú podľa Politica zohrávať najvýraznejšiu úlohu v Európe v roku 2022, je rozdelený do troch kategórií – aktívnych politikov (či predstaviteľov z oblasti justície a hospodárstva), vizionárov a "" (systému).Za vôbec najvplyvnejšiu osobnosť Politico v novom rebríčku označil talianskeho premiéra a bývalého šéfa Európskej centrálnej banky (ECB) Maria Draghiho. Technokrat Draghi podľa hodnotenia magazínu dokázal zvládnuť riadenie krajiny v náročnom období pandémie a zároveň zrealizovať potrebné ekonomické reformy.Podľa Politica má Draghi potenciál stať sa jednou z vedúcich osobností EÚ, prinajmenšom čo sa týka ekonomických záležitostí. Tento priestor sa mu otvára po stredajšom odchode dlhoročnej nemeckej kancelárky Angely Merkelovej z aktívnej politiky, píše Politico.Do prvej kategórie - aktívnych politických a iných predstaviteľov - figurujú na prvých priečkach nový nemecký kancelár Olaf Scholz, francúzsky prezident Emmanuel Macron a šéfka ECB Christine Lagardeová.Šefčovič sa v tejto kategórii umiestnil na ôsmom mieste spomedzi deviatich vybraných osobností, tesne pred rakúskym prezidentom Alexandrom Van der Bellenom.Politico označil slovenského diplomata a eurokomisára za "", teda politika schopného uzatvárať dohody. Podľa autorov rebríčka Šefčovič v rámci eurokomisie zohráva úlohu hlavného vyjednávača pre riešenie problematických otázok, napríklad pobrexitových konfliktov s Londýnom či sporov okolo tranzitu ruského plynu.V kategórii vizionárov zvíťazila parížska starostka Anne Hidalgová, za ktorou nasledujú predsedníčka eurokomisie Ursula von der Leyenová a litovský minister zahraničných vecí Gabrielius Landsbergis.V tretej kategórii výrazných Európanov sa ocitli takzvaní "" (systému). Najvplyvnejším z nich je podľa Politica bývalý predseda Európskej rady Donald Tusk, vracajúci sa z európskej do poľskej politiky, aby čelil tamojšej nacionalisticko-konzervatívnej vládnucej garnitúre, ktorá má dlhodobé spory s Európskou úniou.Za Tuskom na druhom a treťom mieste nasledujú generálna riaditeľka Svetovej obchodnej organizácie (WTO) Ngozi Okonjová-Iwealová a britský občiansky žurnalista Eliot Higgins. Do kategórie najvýraznejších "narušiteľov" sa dostali aj maďarský premiér Viktor Orbán a bieloruský líder Alexandr Lukašenko.