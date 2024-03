Politico: Ženy v politike ešte stále čelia rodovo podmienenému násiliu

Brusel 8.marca (TASR) - Ženy pôsobiace v politike v Európe aj naďalej čelia rodovo podmienenému násiliu, ktoré ich často núti ukončiť svoje verejné činnosti. Tým, ktoré ašpirujú na vstup do politiky, dokáže dokonca zabrániť v ich rozhodnutí. Týždenník Politico na to upozornil v piatok pri príležitosti Medzinárodného dňa žien, informuje spravodajca TASR.



Jéromine Andolfattová, referentka pre politiku a kampane organizácie Európska ženská lobby pre týždenník uviedla, že ženy sú nedostatočne zastúpené na všetkých úrovniach rozhodovania v politike v celej Európe. "V členských krajinách EÚ sú ženy v parlamentoch zastúpené v priemere okolo 33 percent a iba 34 percent na úrovni ministrov," upozornila. Podľa nej ženy čelia všetkým druhom prekážok, ktoré im bránia, aby vstúpili do politiky a zostávali v nej - od online obťažovania až po prejavy psychického a fyzického násilia.



Ďalej zdôraznila, že keď ženy vstúpia do politiky, dostávajú portfóliá s nižšou politickou prioritou. Aj v Európskom parlamente, ktorý bojuje za práva žien, sú problémy, pokiaľ ide o rodovú vyváženosť vo výboroch - vo výbore pre práva žien a rodovú rovnosť je asi 91 percent žien, pričom v rozpočtovom výbore je 85 percent mužov.



Politico poukázal na prípad bývalej predsedníčky dolnej komory talianskeho parlamentu Laury Boldriniovej, ktorá bola sama terčom sexisticky zameranej kampane zo strany jej politických oponentov a po vyhrážkach smrťou a znásilnením posledných 13 rokov žila pod policajnou ochranou.



Táto téma odznela aj v stredu v Bruseli na konferencii "Ženy vo verejnom živote", ktorú pripravila podpredsedníčka Európskej komisie Věra Jourová. Podľa jej slov sa ženy v dôsledku nátlaku postupne vytrácajú z politiky. Najmä internet je podľa Jourovej priestor, kde si každý anonymný jedinec myslí, že môže na známe ženy útočiť. Ešte horšie je podľa nej to, keď urážky šíria politickí oponenti žien, ktorí sa obávajú ženskej konkurencie.



Poukázala aj na príklad z vlastnej skúsenosti. Keď si pre nenávistné útoky zrušila účet na sociálnej sieti, útočníci sa zamerali na sociálnu sieť jej dcéry. Na mailový účet, ktorý si ponechala z dôvodu komunikácie s ľuďmi, jej podľa jej slov chodia urážlivé odkazy skoro vo všetkých európskych jazykoch.



Priznala, že odchod z vysokej politiky by vnímala "osviežujúco" práve z toho dôvodu, že by prestala byť terčom nenávisti a vyhrážok, často cielených aj na jej rodinu.