Politico:Brusel zvažuje,aká je cena Orbána, aby schválil ropné sankcie

Budapešť 18. mája (TASR) - Diplomati a úradníci v Bruseli už dva týždne neúspešne snažia dosiahnuť dohodu 27 členských krajín Európskej únie o zastavení nákupu ropu od ruského prezidenta Vladimira Putina. V ceste im však stojí predseda maďarskej vlády Viktor Orbán, cituje spravodajca TASR v Budapešti zo stredajšieho článku magazínu Politico.



V stredu predstavila EÚ energetickú stratégiu, ktorá obsahuje aj prípadné finančné možnosti pre krajiny ako Maďarsko, pre ktoré bude ťažšie vzdať sa ruských fosílnych palív.



Maďarsko aktuálne požaduje 15 - 18 miliárd eur, ktoré by krajine pomohli prejsť z ruskej ropy na alternatívne zdroje palív. Ide o dramatický nárast oproti tomu, že Budapešť predtým hovorila o 750 miliónoch eur potrebných na transformáciu rafinérií a infraštruktúry ropovodov.



"Všetci chceme nájsť riešenie hospodárskych problémov Maďarska, avšak tieto sumy nepripadajú do úvahy," povedal pre Politico nemenovaný diplomat z EÚ.



Orbán v pondelok vyhlásil, že neverí v aplikáciu sankcií voči Rusku, ale v záujme európskej jednoty ich Maďarsko nebude blokovať. Podmienkou podľa maďarského premiéra všakje, že sankcie nesmú ohroziť energetickú bezpečnosť Maďarska.



Šéf maďarskej diplomacie Péter Szijjártó v pondelok zopakoval požiadavku Budapešti, že preprava ropy ropovodom by mala získať výnimku z embarga na nákup ruskej ropy.