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Politico:EÚ posiela do Abú Zabí dvoch vysokopostavených predstaviteľov
Magazín dodáva, že nie je jasné, či budú európski zástupcovia prítomní počas rozhovorov priamo v miestnosti.
Autor TASR
Brusel/Abú Zabí 9. novembra (TASR) - Európska únia pošle na sprostredkované mierové rokovania medzi Ruskom a Ukrajinou do Abú Zabí dvoch vysokopostavených predstaviteľov z Európskej komisie a Európskej rady. S odvolaním sa na svoje zdroje o tom v pondelok informoval magazín Politico, informuje TASR.
Šéfka EK Ursula von der Leyenová v príspevku na sociálnej sieti X ráno potvrdila, že EÚ bude mať na trilaterálnych rokovaniach za účasti USA, Ruska a Ukrajiny svojich zástupcov. Hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová však tvrdí, že Európania nemajú pri rokovacom stole čo robiť.
Politico uvádza, že na rokovaniach by sa mal zúčastniť vedúci von der Leyenovej kabinetu Björn Seibert a hlavná poradkyňa pre zahraničnú politiku predsedu Európskej rady Antónia Costu Anna-Maria Bourová. Okrem nich by mali byť prítomní aj poradcovia pre národnú bezpečnosť z Francúzska, Nemecka a Spojeného kráľovstva, napísalo Politico s odvolaním sa na tri zdroje.
Magazín dodáva, že nie je jasné, či budú európski zástupcovia prítomní počas rozhovorov priamo v miestnosti. Nemecký predstaviteľ pre Politico povedal, že formát rokovaní sa „určí v priebehu diskusií“. Jeden predstaviteľ EÚ však uviedol, že Európania v miestnosti nebudú.
Politico pripomína, že lídri EÚ sa nezhodli na tom, ako by mala byť Európa na týchto rokovaniach zastúpená. Talianska premiérka Giorgia Meloniová písala minulý týždeň Costovi kritizujúc meniaci sa formát rozhovorov s Ruskom. Zapojenie širšej skupiny ľudí vrátane zástupcov inštitúcií EÚ do rokovaní podporil aj poľský minister zahraničných vecí Radosław Sikorski.
Šéfka EK Ursula von der Leyenová v príspevku na sociálnej sieti X ráno potvrdila, že EÚ bude mať na trilaterálnych rokovaniach za účasti USA, Ruska a Ukrajiny svojich zástupcov. Hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová však tvrdí, že Európania nemajú pri rokovacom stole čo robiť.
Politico uvádza, že na rokovaniach by sa mal zúčastniť vedúci von der Leyenovej kabinetu Björn Seibert a hlavná poradkyňa pre zahraničnú politiku predsedu Európskej rady Antónia Costu Anna-Maria Bourová. Okrem nich by mali byť prítomní aj poradcovia pre národnú bezpečnosť z Francúzska, Nemecka a Spojeného kráľovstva, napísalo Politico s odvolaním sa na tri zdroje.
Magazín dodáva, že nie je jasné, či budú európski zástupcovia prítomní počas rozhovorov priamo v miestnosti. Nemecký predstaviteľ pre Politico povedal, že formát rokovaní sa „určí v priebehu diskusií“. Jeden predstaviteľ EÚ však uviedol, že Európania v miestnosti nebudú.
Politico pripomína, že lídri EÚ sa nezhodli na tom, ako by mala byť Európa na týchto rokovaniach zastúpená. Talianska premiérka Giorgia Meloniová písala minulý týždeň Costovi kritizujúc meniaci sa formát rozhovorov s Ruskom. Zapojenie širšej skupiny ľudí vrátane zástupcov inštitúcií EÚ do rokovaní podporil aj poľský minister zahraničných vecí Radosław Sikorski.