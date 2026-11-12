< sekcia Zahraničie
Politico:Niektorí európski lídri dúfajú v zánik EPC po odchode Macrona
V írskom Dubline sa vo štvrtok uskutoční 9. summit Európskeho politického spoločenstva. Očakáva sa účasť približne 50 európskych lídrov.
Autor TASR
Dublin/Brusel 12. novembra (TASR) - Niektorí európski lídri sú zo summitov Európskeho politického spoločenstva (EPC) unavení a dúfajú, že po budúcoročnom odchode francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona tento formát zanikne. S odvolaním sa na svoje zdroje o tom vo štvrtok informoval magazín Politico, píše TASR.
EPC vzniklo z Macronovej iniciatívy po začiatku vojny na Ukrajine. Hoci tento formát zhromažďuje významné osobnosti politiky, teraz v Dubline aj kanadského premiéra Marka Carneyho či britského Andyho Burnhama, niektorí ho začali vnímať skôr ako diskusný klub.
Podľa Politico sú lídri zo summitov v tomto formáte unavení. Preto neboli nadšení návrhom predsedníčky Európskej komisie Ursuly von der Leyenovej na vytvorenie ďalšieho fóra - Európskej bezpečnostnej rady. Niektorí dúfajú, že Macronov odchod z úradu prinesie zánik EPC, uvádza magazín s odvolaním sa na svoj zdroj.
Elyzejský palác však podľa Politica trvá na tom, že EPC sa stalo pevným pilierom diplomacie a prežije aj Macronov odchod. Podľa nemenovaného predstaviteľa EÚ sa EPC osvedčilo ako fórum pre dôležité diskusie. Summity sú naplánované až do konca roka 2028, pričom sa uskutočnia vo Švajčiarsku, Grécku, Azerbajdžane a Lotyšsku.
V írskom Dubline sa vo štvrtok uskutoční 9. summit Európskeho politického spoločenstva. Očakáva sa účasť približne 50 európskych lídrov. Prídu aj najvyšší predstavitelia nečlenských štátov EÚ (Británie, Ukrajiny, Albánska, Arménska a ďalších). Slovensko bude zastupovať predseda vlády Robert Fico.
EPC vzniklo z Macronovej iniciatívy po začiatku vojny na Ukrajine. Hoci tento formát zhromažďuje významné osobnosti politiky, teraz v Dubline aj kanadského premiéra Marka Carneyho či britského Andyho Burnhama, niektorí ho začali vnímať skôr ako diskusný klub.
Podľa Politico sú lídri zo summitov v tomto formáte unavení. Preto neboli nadšení návrhom predsedníčky Európskej komisie Ursuly von der Leyenovej na vytvorenie ďalšieho fóra - Európskej bezpečnostnej rady. Niektorí dúfajú, že Macronov odchod z úradu prinesie zánik EPC, uvádza magazín s odvolaním sa na svoj zdroj.
Elyzejský palác však podľa Politica trvá na tom, že EPC sa stalo pevným pilierom diplomacie a prežije aj Macronov odchod. Podľa nemenovaného predstaviteľa EÚ sa EPC osvedčilo ako fórum pre dôležité diskusie. Summity sú naplánované až do konca roka 2028, pričom sa uskutočnia vo Švajčiarsku, Grécku, Azerbajdžane a Lotyšsku.
V írskom Dubline sa vo štvrtok uskutoční 9. summit Európskeho politického spoločenstva. Očakáva sa účasť približne 50 európskych lídrov. Prídu aj najvyšší predstavitelia nečlenských štátov EÚ (Británie, Ukrajiny, Albánska, Arménska a ďalších). Slovensko bude zastupovať predseda vlády Robert Fico.