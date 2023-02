Politico:Orbán sa vyhráža vetom, chce vraj upraviť sankčný zoznam osôb

Budapešť 22. februára (TASR) - Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán sa opäť vyhráža vetom, tentokrát v otázke predĺženia sankcií Európskej únie voči Rusku. Konštatoval to v stredu server telex.hu s odvolaním sa na spravodajský portál Politico, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Na utorňajšom rokovaní veľvyslancov krajín EÚ o desiatom balíku sankcií pobaltské štáty a Poľsko navrhli rozšírenie sankcií na najbližších rodinných príslušníkov a obchodných partnerov ruských oligarchov, čo však Maďarsko odmieta. Politico to uviedol podľa diplomatických zdrojov.



Navyše Budapešť nielenže odmietla rozšírenie zoznamu sankcionovaných osôb, ale požaduje vyradiť štyri bližšie nešpecifikované súkromné osoby z už existujúceho zoznamu.



Maďarsku sa tiež nepáči návrh podporovaný ostatnými krajinami, aby sa platnosť sankcií predĺžila na dvanásť mesiacov zo súčasných šesť. Tým by totiž malo menej možností vetovať rozhodnutia EÚ.



Schválenie predĺženia platnosti sankcií údajne podmieňuje Maďarsko vyradením osôb zo sankčného zoznamu. Podľa Politica by malo ísť o osoby z oblasti atómového priemyslu.



Nemenovaný maďarský diplomat povedal, že Maďarsko má problémy iba s predĺžením platnosti sankcií, a že návrh pobaltských štátov a Poľska na rozšírenie zoznamu sankcionovaných osôb nie je súčasťou desiateho balíka sankcií.



Server telex.hu pripomína, že kvôli odporu Maďarska musela EÚ vlani v máji upustiť od sankcií proti ruskému patriarchovi Kirillovi. Orbán vo výročnom prejave o stave krajiny minulú sobotu (18.2.) vyhlásil, že Maďarsko nepodporuje, aby kňazi a cirkevní predstavitelia podliehali sankciám. "Je dosť zlé, že sa to stáva umelcom a športovcom," podotkol premiér.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)