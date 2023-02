Politico:Ruský jadrový priemysel nie je súčasťou nového balíka sankcií

Brusel 17. februára (TASR) - Sankcie na ruský jadrový priemysel ani na jeho predstaviteľov nie sú súčasťou nového sankčného balíka Európskej únie voči Rusku. Pre spravodajský portál Politico to vo štvrtok potvrdili traja nemenovaní diplomati, informuje TASR.



Európska komisia pôvodne členským krajinám Európskej únie oznámila, že sa pokúsi vypracovať sankcie zamerané na ruský civilný jadrový priemysel. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj pred minulotýždňovým stretnutím lídrov Európskej únie vyzval euroblok, aby prinajmenšom uvalil sankcie na ruskú jadrovú energetickú spoločnosť Rosatom.



Napokon sa však nič z toho nepodarilo, uviedli traja diplomati pod podmienkou zachovania anonymity.



Nové opatrenia sa zameriavajú na konkrétne oblasti, ako je letectvo alebo armáda, a obsahujú aj zaradenie ďalších jednotlivcov a spoločností na sankčný zoznam EÚ. Najnovšie návrhy však nezahŕňajú jadrový priemysel, píše Politico, ktorý mal možnosť do nich nahliadnuť.



Maďarsko je dlhodobo proti opatreniam ovplyvňujúcim jadrový sektor a poukazuje na svoju závislosť od Rosatomu. Na prekonanie potenciálneho veta zo strany Maďarska EÚ uvažovala o zaradení jednotlivých zamestnancov Rosatomu a iných spoločností na sankčný zoznam, no nakoniec sa rozhodla tak neurobiť.



Podľa vysokého predstaviteľa EÚ by sankcie voči jednotlivcom nemali mať vplyv na energetickú bezpečnosť Maďarska. Aj Francúzsko v v súvislosti s tým vyjadrilo opatrnosť. Predstaviteľ francúzskeho ministerstva hospodárstva začiatkom tohto týždňa povedal, že "veľa jadrových elektrární využíva jadrové palivo z Ruska", dodáva Politico.