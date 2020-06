Na politika hlavnej opozičnej strany v Tanzánii zaútočili traja ľudia

Dar es Salaam 9. júna (TASR) - Predsedu hlavnej opozičnej strany v Tanzánii, Freemana Mboweho, hospitalizovali so zraneniami, ktoré utrpel pri útoku spáchanom neznámymi útočníkmi.



Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním sa na políciu a predstaviteľov strany.



Regionálny policajný veliteľ Gilles Muroto uviedol, že na Mboweho zaútočili traja ľudia, ktorí mu zlomili pravú nohu.



K útoku došlo v pondelok neskoro večer, keď sa politik vracal do svojho domu v hlavnom meste Dodoma, informovala jeho centristicko-pravicová Strana pre demokraciu a pokrok (Chadema) vo vyhlásení zverejnenom na oficiálnom účte na sociálnej sieti Twitter.



Mbowe nedávno opakovane obvinil vládu, že skrýva skutočný rozsah epidémie koronavírusu SARS-CoV-2 v Tanzánii, kde úrady v apríli prestali s aktualizáciou údajov.



Mbowe a niekoľko ďalších opozičných poslancov boli v marci krátko uväznení v súvislosti s nepovoleným protestom proti vláde prezidenta Johna Magufuliho, ktorému vyčítajú potláčanie opozície a reštrikcie voči politickým oponentom.



Magufuli, ktorý bol zvolený v roku 2015, by mal v októbri kandidovať na druhé funkčné obdobie. Tanzánia sa kedysi považovala za baštu demokracie v nestabilnej časti východnej Afriky.