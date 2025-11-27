< sekcia Zahraničie
Politik ODS Kuba odchádza po 22 rokoch zo strany a zakladá novú
Kuba je hajtmanom Juhočeského kraja od roku 2020. Vo vlaňajších krajských voľbách viedol vo svojom kraji samostatnú kandidátku ODS, s ktorou získal 47 percent hlasov.
Autor TASR
Praha 27. novembra (TASR) - Juhočeský hajtman Martin Kuba v stredu vo videu zverejnenom na sociálnych sieťach oznámil, že po 22 rokoch odchádza zo strany ODS a zakladá nový politický subjekt. Kuba, ktorý je vo svojom kraji politicky úspešný, dlhodobo kritizoval projekt Spolu, ale aj fungovanie samotnej ODS. Odchod zo strany zdôvodnil odlišným pohľadom na politiku než má vedenie strany, informuje spravodajkyňa TASR.
„Rozhodol som sa ísť cestou, o ktorej mi mnoho z vás písalo, aby som urobil, a to je založiť nový politický subjekt, ktorý bude postavený na tom, čomu verím, a bude prinášať trochu iný štýl politiky, než na aký sme posledné roky v ČR zvyknutí,“ avizoval hajtman vo videu.
Podľa svojich slov chce vytvoriť taký subjekt, ktorý bude efektívne a racionálne riešiť problémy, ktoré Česko má. „Budeme chcieť ponúknuť riešenie všetkým, ktorí rozumejú tomu, že štát tu nie je pre to, aby sa o nich postaral od kolísky až po dôchodok, ktorí sú ochotní vnímať, že máme každý vlastnú zodpovednosť za svoj život, ale aj tým, ktorí vnímajú, že nie sme len zhluk jednotlivcov, kde má každý len svoje záujmy,“ načrtol budúce smerovanie svojho nového subjektu.
Kuba dlhodobo kritizoval projekt Spolu, teda spojenie strán ODS, TOP 09 a KDU-ČSL, ale aj vedenie samotnej ODS. Po tom, ako súčasný predseda ODS a premiér v demisii Petr Fiala po októbrových voľbách oznámil, že funkciu šéfa strany už obhajovať nebude, špekulovalo sa o tom, či nebude kandidovať práve Kuba. „Prišiel som k záveru, že by to nemalo zmysel a že tá strana sa nedá v tejto chvíli opraviť,“ vysvetlil, prečo kandidovať nechcel.
Kuba je hajtmanom Juhočeského kraja od roku 2020. Vo vlaňajších krajských voľbách viedol vo svojom kraji samostatnú kandidátku ODS, s ktorou získal 47 percent hlasov. Do tohtoročnej kampane pred voľbami do Poslaneckej snemovne sa však nezapojil. Členom strany ODS bol vyše 20 rokov. V rokoch 2011 až 2013 bol ako jej nominant ministrom priemyslu a obchodu vo vláde Petra Nečasa.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
„Rozhodol som sa ísť cestou, o ktorej mi mnoho z vás písalo, aby som urobil, a to je založiť nový politický subjekt, ktorý bude postavený na tom, čomu verím, a bude prinášať trochu iný štýl politiky, než na aký sme posledné roky v ČR zvyknutí,“ avizoval hajtman vo videu.
Podľa svojich slov chce vytvoriť taký subjekt, ktorý bude efektívne a racionálne riešiť problémy, ktoré Česko má. „Budeme chcieť ponúknuť riešenie všetkým, ktorí rozumejú tomu, že štát tu nie je pre to, aby sa o nich postaral od kolísky až po dôchodok, ktorí sú ochotní vnímať, že máme každý vlastnú zodpovednosť za svoj život, ale aj tým, ktorí vnímajú, že nie sme len zhluk jednotlivcov, kde má každý len svoje záujmy,“ načrtol budúce smerovanie svojho nového subjektu.
Kuba dlhodobo kritizoval projekt Spolu, teda spojenie strán ODS, TOP 09 a KDU-ČSL, ale aj vedenie samotnej ODS. Po tom, ako súčasný predseda ODS a premiér v demisii Petr Fiala po októbrových voľbách oznámil, že funkciu šéfa strany už obhajovať nebude, špekulovalo sa o tom, či nebude kandidovať práve Kuba. „Prišiel som k záveru, že by to nemalo zmysel a že tá strana sa nedá v tejto chvíli opraviť,“ vysvetlil, prečo kandidovať nechcel.
Kuba je hajtmanom Juhočeského kraja od roku 2020. Vo vlaňajších krajských voľbách viedol vo svojom kraji samostatnú kandidátku ODS, s ktorou získal 47 percent hlasov. Do tohtoročnej kampane pred voľbami do Poslaneckej snemovne sa však nezapojil. Členom strany ODS bol vyše 20 rokov. V rokoch 2011 až 2013 bol ako jej nominant ministrom priemyslu a obchodu vo vláde Petra Nečasa.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)