Politik Šlosberg je po troch dňoch na slobode opäť v domácom väzení
Autor TASR
Moskva 11. októbra (TASR) - Ruský opozičný politik a protivojnový aktivista Lev Šlosberg je opäť v domácom väzení - len po troch dňoch strávených na slobode, uviedli v piatok zdroje súdu v ruskom meste Pskov. TASR informuje podľa správy agentúry DPA.
Nariadenie o domácom väzení zostane pre Šlosberga v platnosti do začiatku decembra v súlade so žiadosťou prokuratúry, uvádza sa vo vyhlásení súdu.
Šlosberga, ktorý je námestníkom predsedu liberálnej opozičnej strany Jabloko, pritom z domáceho väzenia prepustili len tento týždeň v utorok, a to po niekoľkých mesiacoch, pripomína DPA.
Politika zadržali v júni tohto roka v súvislosti s tvrdeniami o údajnej opakovanej „diksreditácii“ ruskej armády. V tom čase spojila strana Jabloko jeho zadržanie s videozáznamom debaty z januára, v ktorej Šlosberg vyzval na prímerie v bojoch na Ukrajine.
Politik vtedy poprel, že by tento videozáznam zverejnil na sociálnych médiách, a podal odvolanie.
Bol jedným z posledných prominentných odporcov vojny, ktorú Moskva vedie na Ukrajine, čo v Rusku zatiaľ nebol zadržaný, píše DPA.
