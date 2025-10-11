Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Politik Šlosberg je po troch dňoch na slobode opäť v domácom väzení

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Autor TASR
Moskva 11. októbra (TASR) - Ruský opozičný politik a protivojnový aktivista Lev Šlosberg je opäť v domácom väzení - len po troch dňoch strávených na slobode, uviedli v piatok zdroje súdu v ruskom meste Pskov. TASR informuje podľa správy agentúry DPA.

Nariadenie o domácom väzení zostane pre Šlosberga v platnosti do začiatku decembra v súlade so žiadosťou prokuratúry, uvádza sa vo vyhlásení súdu.

Šlosberga, ktorý je námestníkom predsedu liberálnej opozičnej strany Jabloko, pritom z domáceho väzenia prepustili len tento týždeň v utorok, a to po niekoľkých mesiacoch, pripomína DPA.

Politika zadržali v júni tohto roka v súvislosti s tvrdeniami o údajnej opakovanej „diksreditácii“ ruskej armády. V tom čase spojila strana Jabloko jeho zadržanie s videozáznamom debaty z januára, v ktorej Šlosberg vyzval na prímerie v bojoch na Ukrajine.

Politik vtedy poprel, že by tento videozáznam zverejnil na sociálnych médiách, a podal odvolanie.

Po jeho zadržaní bolo prehľadané sídlo spomenutej strany, ako aj Šlosbergova rezidencia, v ktorej býva s manželkou, i dom jeho otca.

Bol jedným z posledných prominentných odporcov vojny, ktorú Moskva vedie na Ukrajine, čo v Rusku zatiaľ nebol zadržaný, píše DPA.
