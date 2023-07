Politik zo strany AfD môže zostať vo funkcii, rozhodli durínske úrady

Berlín 11. júla (TASR) — Nemecký politik Robert Sesselmann z krajne pravicovej strany Alternatíva pre Nemecko (AfD), ktorého v júnových voľbách zvolili za šéfa samosprávy okresu Sonnenberg v spolkovej krajine Durínsko, môže zotrvať vo funkcii. V pondelok o tom rozhodli tamojšie úrady po oficiálnom preverení politika, informuje TASR na základe správy agentúry DPA.



Úrad krajinskej správy v Durínsku po previerke Sesselmanna konštatoval, že "v súčasnosti neexistujú žiadne konkrétne okolnosti", ktoré by vzbudzovali vážne obavy o schopnosti Sesselmanna plniť svoje povinnosti a dodržiavať ústavu.



Durínske úrady rozhodli o preverení nemeckého politika ešte koncom júna. V súvislosti so zvolením Sesselmanna do čela samosprávy totiž existovali pochybnosti o právoplatnosti jeho mandátu, keďže podľa nemeckej tajnej služby je AfD pravicovo extrémistická strana.



Podľa úradov z toho vyplývalo, že (jednotliví) členovia AfD v Durínsku prejavujú pravicovo-extrémistické sklony a bolo potrebné v každom jednotlivom prípade preveriť, či Sesselmann patrí do tejto skupiny členov strany.



Rastúce preferencie AfD v Durínsku vyvolávajú obavy, píše DPA. V najnovšom prieskume verejnej mienky, ktorý si objednala regionálna televízia MDR, sa AfD umiestnila na prvom mieste s 34 percentami. Strany súčasnej durínskej vlády zloženej z Ľavice, SPD a Zelených dokopy v prieskume získali takmer toľko percent ako samotná AfD.