Politika spálenej zeme Izraelu neprinesie bezpečnosť ani stabilitu
Izrael podľa jeho slov vedie „politiku spálenej zeme a kolektívneho trestu" tým, že ničí mestá a dediny a núti ich obyvateľov k exilu.
Autor TASR
Bejrút 30. mája (TASR) - Libanonský premiér Nawáf Salám v sobotu odsúdil nebezpečnú izraelskú eskaláciu na juhu Libanonu a vyzval na okamžité prímerie. Politika „spálenej zeme“ podľa neho nezabezpečí bezpečnosť Izraela. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Vzhľadom na nebezpečnú a bezprecedentnú izraelskú eskaláciu v uplynulých dňoch je nevyhnuté posilniť politické a diplomatické snahy s cieľom dosiahnuť rýchle a skutočné prímerie,“ povedal Salám.
Premiér zároveň obhajoval priame rokovania s Izraelom, proti ktorým namieta libanonské militantné hnutie Hizballáh, pričom povedal, že výsledok týchto rozhovorov nie je zaručený, no ide o „najmenej nákladnú cestu“ pre Libanon.
Izrael podľa jeho slov vedie „politiku spálenej zeme a kolektívneho trestu“ tým, že ničí mestá a dediny a núti ich obyvateľov k exilu. To neprinesie Izraelu „ani bezpečnosť ani stabilitu,“ konštatuje.
Premiér sa tak vyjadril po piatkových rokovaniach vojenských predstaviteľov Izraela a Libanonu vo Washingtone a zároveň po tom, čo Izrael v sobotu vyzval na evakuáciu siedmich dedín v južnom Libanone, kde následne podnikol údery.
Medzi Izraelom a Libanonom platí od 17. apríla prímerie, obe strany sa však vzájomne obviňujú z jeho porušovania. Izrael v posledných dňoch zintenzívnil vojenské operácie v južnom Libanone. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v piatok potvrdil, že izraelská armáda prekročila rieku Lítání v Libanone a postupuje severnejšie od tejto rieky.
