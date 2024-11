Politika v oblasti klímy sa týka aj utečencov, tvrdí herec Theo James

Baku 12. novembra (TASR) - Utečenci by mali byť zahrnutí do politiky v oblasti klímy, vyhlásil britský herec a veľvyslanec dobrej vôle Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) Theo James. Na summite COP29 v azerbajdžanskej metropole Baku chce zároveň požiadať o väčšiu podporu osôb, ktoré zasiahli dôsledky zmeny klímy. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Jamesov starý otec počas druhej svetovej vojny utiekol z Grécka do Sýrie. James teraz bude na klimatickom summite obhajcom utečencov ako zástupca UNHCR. Herec z filmov Gentlemani a Divergencia sa minulý mesiac na juhovýchode Mauritánie stretol s ľuďmi, ktorí unikli konfliktu v Mali a teraz žijú v oblasti sužovanej chudobou, obmedzenými základnými službami a výkyvmi počasia. "Utečenci v drvivej väčšine neprispievajú ku globálnemu zvyšovaniu teplôt a emisií uhlíka, no sú v prvej línii utrpenia," povedal James.



UNHCR v správe o klíme v utorok uviedol, že traja zo štyroch násilne vysídlených ľudí na svete (90 miliónov zo 120 miliónov osôb), žijú v krajinách zasiahnutých vysokými či extrémnymi dôsledkami zmeny klímy.



"UNHCR teraz disponuje... konkrétnymi údajmi, ktoré spájajú klimatickú krízu s násilne vysídlenými osobami a utečeneckou krízou, a preto je potrebné zdôrazniť, že tieto dve veci sú úzko prepojené," povedal James. "Vždy pôjdu ruka v ruke a v budúcnosti ešte viac," dodal.



Hlavným cieľom summitu COP29 je dohoda na každoročnej sume pomoci pre rozvojové krajiny na pokrytie nákladov súvisiacich so zmenou klímy.