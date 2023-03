Politika z Nigérie uznali za vinného v kauze transplantácie obličky

Londýn 23. marca (TASR) — Britský súd vo štvrtok uznal nigérijského politika a jeho manželku za vinných zo sprisahania v kauze pokusu o podvod pri transplantácii ľudských orgánov. Toto rozhodnutie je prvým verdiktom prijatým na základe britských zákonov o modernom otroctve, informovala agentúra AP.



Obeťou sprisahania bol 21-ročný pouličný predavač z Nigérie, ktorému nigérijský senátor Ike Ekweremadu s manželkou zaplatili cestu do Británie, kde mu lekári mali odobrať obličku a transplantovať ju dcére Ekweremaduovcov, Soni.



Mladík, ktorého do Londýna previezli vo februári roku 2022, sa domnieval, že ide do Británie za prácou a zarobí si tisíce libier, uviedla britská prokuratúra.



V žiadosti o britské víza, ktorá bola podaná v mene tohto mladého muža, bolo nepravdivo uvedené, že je Soniným bratrancom. Ekweremaduovci aj lekárom tvrdili, že mladý muž je Soniným príbuzným.



Lekárovi z londýnskej kliniky Royal Free Hospital sa však okolnosti transplantácie zdali podozrivé a deklaroval, že sa nemôže uskutočniť. Ekweremaduovci sa potom snažili nájsť ďalších potenciálnych darcov v Turecku.



Prípad vyšiel najavo, keď mladý Nigérijčan kontaktoval britskú políciu s tým, že sa stal obeťou podvodu.



Darovanie obličiek je v Spojenom kráľovstve zákonné, ale odmeňovanie niekoho peniazmi alebo inými materiálnymi výhodami za to, že tak urobí, je trestným činom.



Za vinného súd uznal aj lekára Obinna Obeta, ktorého prokuratúra označila v kauze za "sprostredkovateľa". Soniu Ekweremaduovú, ktorá má vážne ochorenie obličiek, porota oslobodila.



Obžalovaní boli vzatí do väzby a vynesenie rozsudku je naplánované na 5. mája.