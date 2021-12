Politiku opúšťa aj Kurzov dôverník, minister financií Gernot Blümel

Viedeň 2. decembra (TASR) - Po tom, čo vo štvrtok napoludnie ohlásil odchod z politiky bývalý rakúsky kancelár a šéf ľudovcov (ÖVP) Sebastian Kurz, oznámil večer rovnaký krok aj minister financií Gernot Blümel. Informovala o tom agentúra DPA.



"Rozhodol som sa opustiť politiku," povedal 40-ročný minister, ktorý bol považovaný za Kurzovho dôverníka. Svoj krok zdôvodnil okrem iného vyhrážkami smrťou, ktoré údajne dostáva jeho rodina. Pripustil však, že ho ovplyvnil aj Kurzov krok.



Ide o tretí veľký odchod na rakúskej politickej scéne ohlásený v priebehu jedného dňa. Kancelár Alexander Schallenberg oznámil taktiež vo štvrtok večer, že dáva k dispozícii svoju funkciu a odíde z nej, akonáhle na to vnútri strany ÖVP "nastavia výhybku".



"Nemám v úmysle – a nikdy to nebolo mojím cieľom – prevziať funkciu predsedu Novej ľudovej strany (ÖVP)," vyhlásil 52-ročný Schallenberg na margo Kurzovho odchodu z postu predsedu strany. Ako pokračoval: "Som pevne presvedčený, že tieto funkcie – predsedu vlády a tiež najsilnejšej strany v Rakúsku – by mali byť čoskoro opäť v jedných rukách. Takže týmto dávam k dispozícii funkciu spolkového kancelára."



Kurz (35) odstúpil z postu šéfa kabinetu pred dvoma mesiacmi v súvislosti s vyšetrovaním korupcie. Presunul sa do parlamentu, kde sa stal predsedom poslaneckého klubu ľudovcov. Teraz oznámil úplné stiahnutie sa z politiky, údajne súvisiace s minulotýždňovým narodením syna.



V piatok sa má zísť predsedníctvo ÖVP, aby prerokovalo, kto sa postaví do čela strany aj vlády. Podľa rakúskych médií je najhorúcejším kandidátom na tieto funkcie minister vnútra Karl Nehammer (49).