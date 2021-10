Politológ Doležal: Konečné slovo nebudú mať voliči, ale Zeman

Praha 7. októbra (TASR) - Vo voľbách do Poslaneckej snemovne Parlamentu Českej republiky (PS PČR) ide o to, či sa podarí zvrátiť politický vývoj z rokov 2013–2021, ktorý ukázal nezadržateľný rozpad parlamentnej demokracie a právneho štátu. Je to problém politický, nie morálny. V rozhovore pre TASR to povedal český politológ, publicista a signatár Charty '77 Bohumil Doležal.



"Počas (českej) predvolebnej kampane sa neriešil základný problém, či sa nám podarí obnoviť ponovembrovú demokraciu, alebo či tu vznikne systém, ktorý s demokraciou bude mať len málo spoločné. Problém je v tom, že základné predvolebné rozloženie síl je úplne iné než to, čo sa bude diať po voľbách. Hovorím to v kontexte toho, ako je napísaná česká ústava... Voľby nejako dopadnú, jednotliví účastníci (volieb) dostanú nejaké percentá. Potom však do toho vstúpi prezident republiky Miloš Zeman, ktorý už vopred povedal, že volebné koalície považuje za podvod. To znamená, že vôľa skupiny voličov, ktorí budú hlasovať za koaličné zoskupenia, bude (po voľbách) úplne vyradená z hry a pán prezident poverí zostavením vlády predstaviteľa najsilnejšej strany (a nie najsilnejšej koalície)," myslí si Doležal.



Podľa politológa dostane od prezidenta Zemana poverenie na zostavenie novej vlády s najväčšou pravdepodobnosťou opäť súčasný premiér Andrej Babiš.



"Toto pán prezident povedal verejne ešte počas leta," pokračoval Doležal a opäť dodal, že "všetko, čo sa bude diať po voľbách, sa nebude odohrávať na základe výsledkov volieb, ale na základe toho, ako sa rozhodne český prezident".



Doležal zároveň spresnil, že česká ústava umožňuje prezidentovi vymenovať do funkcie premiéra koho chce. Tým sa z Miloša Zemana stáva hlavný aktér povolebného vývoja. Prezident má dva pokusy na vymenovanie premiéra. Ak tieto dva návrhy nezískajú väčšinovú podporu v Poslaneckej snemovni Parlamentu Českej republiky, šancu vybrať budúceho predsedu vlády dostane šéf snemovne.



"Vláda na to, aby začala pracovať, nepotrebuje (podľa ústavy ČR) ihneď dôveru parlamentu – o ňu môže požiadať až po tom, ako bude vymenovaná. Potom má (vláda) jedinú povinnosť: aby požiadala o vyslovenie dôvery v Poslaneckej snemovni Parlamentu ČR. PS PČR jej dôveru buď vysloví, alebo nevysloví. Ak jej parlament dôveru nedá, tak sa v podstate nič nedeje a bude sa čakať, až kým prezident nevymenuje novú vládu. Termín však v ústave presne nie je zadefinovaný," povedal politológ, podľa ktorého sa Česko po voľbách môže pripraviť na dlhé týždne, až mesiace prechodného obdobia.



Bohumil Doležal v rozhovore zhodnotil aj českú predvolebnú kampaň, ktorá je podľa neho založená na "množstve agresívneho sľubovania". V tomto kontexte si myslí, že krajina sa uberá maďarskou cestou.



"Česká predvolebná kampaň je zaujímavá v tom zmysle, že ide o akúsi superkampaň. Všetci hovoria, čo spravia a (komu) čo rozdajú... Za uplynulých osem rokov sa v ČR doslova zosypala demokracia takým spôsobom, že (maďarský premiér Viktor) Orbán je oproti tomu nič. Len o tom nikto nehovorí. Všetci (v EÚ) kritizujú Orbána a nevšimli si, že tá slušná a dobrá Česká republika je na tom úplne rovnako zle ako Maďarsko," vyhlásil politický komentátor. Podľa neho sa témy predvolebných kampaní jednotlivých strán či koalícií nesústreďujú na základné problémy krajiny, ale namiesto toho sa hlavní aktéri predháňajú v sľubovaní nesplniteľného.



"Problém predvolebnej kampane je, že je úplne od veci. Netýka sa základných problémov a namiesto toho sa nastavuje systém autokracie, to znamená vlády niekoľkých jedincov," povedal Doležal s odkazom na súčasného premiéra Andreja Babiša, ktorý patrí medzi najbohatších ľudí v Česku. Opozičné zoskupenia podľa neho neponúkajú konkrétne riešenia, ale skôr sa sústreďujú na boj proti súčasnému predsedovi vlády.



Voľby do českej Poslaneckej snemovne sa budú konať 8. a 9. októbra 2021. Predvolebné prieskumy naznačujú, že v hlasovaní budú dominovať tri politické subjekty. Ide o hnutie ANO Andreja Babiša a dve opozičné koalície, konkrétne SPOLU (KDÚ-ČSL, ODS, TOP 09) na čele s Petrom Fialom a koalíciu Pirátov a Starostov na čele s Ivanom Bartošom.



Bohumil Doležal je český literárny kritik, politický komentátor, publicista a niekdajší vysokoškolský učiteľ. Patrí medzi signatárov Charty '77. Po vzniku samostatnej Českej republiky bol poradcom vtedajšieho premiéra Václava Klausa. Od roku 2000 vydáva internetový politický zápisník Udalosti. Okrem toho publikuje články v českých, maďarských, nemeckých a poľských novinách a časopisoch.