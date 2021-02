Politológ: Je možné, že Trumpa obvinia z pokusu o ovplyvnenie volieb

Na archívnej snímke Bruce Castor, obhajca amerického exprezidenta Donalda Trumpa v procese ústavnej žaloby (impeachmentu) kráča Kapitolom vo Washingtone v sobotu 13. februára 2021. Foto: TASR/AP

Washington 17. februára (TASR) - Napriek tomu, že amerického exprezidenta Donalda Trumpa Senát v sobotu (13. februára) oslobodil od obvinení z podnecovania povstania, je možné, že bude čeliť žalobám pre pokus o ovplyvnenie výsledkov prezidentských volieb, ktoré sa konali začiatkom novembra 2020. Pre TASR to uviedol profesor politických vied z Georgijskej univerzity (UGA) Charles Bullock.Prokuratúra v okrese Fulton v Georgii začala vyšetrovanie proti Trumpovi v súvislosti so zverejnenou nahrávkou telefonátu medzi ním a štátnym tajomníkom Georgie, republikánom Bradom Raffenspergerom. Nahrávka zachytáva, ako Trump tlačí na Raffenspergera, aby mu "našiel" hlasy, informovala televízna stanica CNN.zdôraznil Bullock.Trump po skončení svojho funkčného obdobia čelí vyšetrovaniam vo viacerých štátoch, pripomína CNN.Konanie bývalého prezidenta a výsledný proces ústavnej žaloby (impeachmentu) však má podľa amerického profesora dlhodobé následky aj pre Republikánsku stranu. Ovplyvní aj šance niektorých jej členov na znovuzvolenie.Z nedávno zverejneného prieskumu verejnej mienky Gallupovho inštitútu vyplýva, že Trumpa aj po násilnostiach zo 6. januára podporuje až 80 percent republikánskych voličov. Táto skutočnosť podľa Bullocka nepriaznivo ovplyvní republikánskych poslancov uchádzajúcich sa o znovuzvolenie v najbližších voľbách v tých oblastiach krajiny, kde značná časť obyvateľstva volila za prezidenta Bidena.uviedol Bullock. Verejná podpora Trumpovi totiž môže odpudiť iných voličov, bez ktorých kandidáti nedokážu vyhrať, priblížil.Líder republikánov v Senáte Mitch McConnell hlasoval proti usvedčeniu Donalda Trumpa v rámci impeachmentu. Následne sa však vyjadril, že exprezident je morálne i prakticky zodpovedný za násilnosti v Kapitole, pri ktorých zahynulo päť ľudí.uviedol Bullock.Republikánsky líder si však podľa Bullocka mohol následne dovoliť verejne kritizovať Trumpa, pretože o znovuzvolenie bude najbližšie bojovať až v roku 2026. Podľa profesora je pravdepodobné, že v tom čase sa bude už 84-ročný senátor zo štátu Kentucky chystať do dôchodku.