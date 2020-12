Politológ: Kauza poslanca EP Szájera je obrovskou ranou pre Fidesz

Budapešť 2. decembra (TASR) - Bruselská kauza poslanca Európskeho parlamentu (EP) Józsefa Szájera za maďarskú vládnu stranu Fidesz je obrovskou ranou pre Fidesz, konštatoval v stredu na Facebooku politológ Gábor Török, podľa ktorého je teraz najdôležitejšou otázkou, čo na to povedia voliči tejto strany.



"Najnovšia sexuálna kauza - myslím si, že to nikto nepopiera - je obrovskou ranou pre Fidesz. A to z hľadiska toho, že táto strana stratila vzácneho politika, utrpela jej povesť a vplyvom medzinárodných reakcií a ich následkom bola narušená Fideszom starostlivo budovaná téma," konštatoval politológ v súvislosti s konzervatívnym kresťanským zameraním Fideszu, ktorý presadzuje hodnoty klasickej rodiny.



Podľa jeho vyjadrenia sa na tejto kauze zrejme opoziční voliči dobre zabávajú, čím však ale nič nezískajú. Omnoho podstatnejšie je to, ako zareagujú potenciálni voliči Fideszu. Ide najmä o tých voličov, ktorí nevolia vládnu stranu za každých okolností a v takejto situácii sú dočasne, prípadne aj trvalo sklamaní, uzavrel Török.



Predseda parlamentného výboru pre národnú bezpečnosť János Stummer z opozičnej strany Jobbik podľa spravodajského servera mandiner.hu avizoval, že sa kauzou Szájer bude zaoberať aj nadchádzajúca riadna schôdza tohto výboru. Na nej v rámci výročného vypočutia šéfa diplomacie Pétera Szijjártóa bude mať minister možnosť vyjadriť sa k možným národnobezpečnostným rizikám a k prípadným možným zásahom zahraničných tajných služieb.



Szijjártó podľa servera 444.hu v stredu v Budapešti povedal, že má informácie iba z médií, preto by sa nechcel pustiť do špekulácií o tom, či zverejnenie škandálu má nejakú súvislosť s vetom rozpočtu Európskej únie zo strany Maďarska. Minister dodal iba toľko, že Szájer sa už ospravedlnil.



Ministerka spravodlivosti Judit Vargová zdôraznila, že Szájer v tejto situácii urobil vzdaním sa mandátu europoslanca jediné správne rozhodnutie.



Szájera minulý týždeň zadržala bruselská polícia pre porušenie opatrení proti šíreniu nového koronavírusu. Po zadržaní sa odvolal na svoju poslaneckú imunitu.



József Szájer z vládnej strany Fidesz, ktorý zastával aj funkciu šéfa maďarskej delegácie vo frakcii Európskej ľudovej strany (EPP), v nedeľu prekvapivo oznámil, že sa ku koncu roka vzdá funkcie europoslanca. Ako dôvod uviedol svoju únavu z každodennej politiky.



K jeho zadržaniu došlo k piatok (27. 11.) večer počas policajného zásahu v jednom z bruselských homosexuálnych klubov, kde sa napriek zákazu vychádzania konala hromadná akcia, na ktorej sa zúčastnili aj dvaja bližšie nešpecifikovaní diplomati. Bruselská prokuratúra uviedla, že J. S. mal v ruksaku drogy a nemal pri sebe osobné doklady.



