Politológ: Okamura bude svoje postoje v záujme udržania moci korigovať
Okamuru za predsedu snemovne zvolili v stredu po takmer sedemhodinovej rozprave.
Autor TASR
Praha 5. novembra (TASR) - Post predsedu Poslaneckej snemovne Parlamentu (PSP) ČR je v osobnej rovine pre šéfa hnutia SPD Tomia Okamuru zadosťučinením, ktoré bude svojim voličom „predávať“. Medzi jeho rétorikou a skutočnými krokmi však zrejme budú rozpory. V oblasti zahraničnej politiky bude limitovaný postojmi budúcich koaličných partnerov, ktoré sú od SPD odlišné, a v záujme udržania moci preto bude pravdepodobne sám seba korigovať. Spravodajkyni TASR to v reakcii na zvolenie Okamuru za predsedu PSP ČR povedal český politológ Otto Eibl, ktorý je vedúcim Katedry politológie na Fakulte sociálnych štúdií (FSS) Masarykovej univerzity v Brne.
Okamura podľa neho môže rolu predsedu snemovne pokojne zvládnuť, v celej záležitosti však ide o symboliku. Podotkol, že šéf SPD nereprezentuje hlavný politický prúd a v kľúčových otázkach týkajúcich sa EÚ a NATO je v podstate v opozícii voči väčšine snemovne. Tento postoj môže byť podľa politológa viditeľnejší vo chvíľach, keď bude ako šéf dolnej komory parlamentu reprezentovať Česko na rôznych fórach či iných udalostiach.
Eibl však podotkol, že Okamura si je vedomý, že z volieb vzišiel oslabený a nie je tak v najlepšej pozícii. „Myslím si, že si budeme musieť zvyknúť na rozpory medzi rétorikou a skutočnými krokmi. Okamura bude nasvietený a bude limitovaný nielen hnutím ANO, ale aj Motoristami, ktorí o vystupovaní z EÚ a NATO nechcú počuť. V záujme udržania moci a vlády potom bude Okamura zrejme korigovať sám seba,“ myslí si Eibl.
S tvrdeniami českých komentátorov, že predseda hnutia ANO Andrej Babiš musel post šéfa snemovne pre Okamuru „obetovať“, politológ nesúhlasí. Predseda ANO podľa neho nemusel a ani nemusí obetovať nič, avšak vie, že v súčasnej chvíli potrebuje SPD aj Motoristov najmä preto, aby si zabezpečil, že ho poslanci nevydajú na trestné stíhanie. „Ide o súčasť politického obchodu, ktorý strany budúcej koalície uzavreli,“ podotkol.
Či je post šéfa dolnej komory osobne pre Okamuru a tiež pre hnutie SPD kľúčový, keďže hnutie nebude mať vo vláde svojich poslancov, ale nominuje odborníkov, si politológ nie je istý. „Na osobnej rovine to pre Okamuru bude asi zadosťučinenie a bude sa zo svojej funkcie tešiť, bude ju predávať voličom. Avšak nebude súčasťou vlády, tak ako ňou nebola Markéta Pekarová Adamová, čo pre predsedu strany môže byť chápané ako neadekvátne,“ dodal Eibl.
Okamuru za predsedu snemovne zvolili v stredu po takmer sedemhodinovej rozprave. V tajnej voľbe dostal 107 hlasov. Jeho protikandidát Jan Bartošek, ktorého nominovala strana KDU-ČSL, dostal 81 hlasov.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
