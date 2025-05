Politológ: V poľských voľbách cieli Trzaskowski na stred

Varšava 15. mája (TASR) - Do druhého kola prezidentských volieb v Poľsku zrejme v priamom hlasovaní občanov túto nedeľu postúpi varšavský primátor Rafal Trzaskowski a predseda Inštitútu pamäti národa Karol Nawrocki. Myslí si to docent politológie Maciej Zakrzewski z Pápežskej univerzity v Krakove. Aj keď kampaň sprevádzajú výkyvy preferencií, obaja hlavní favoriti si udržiavajú stabilnú podporu. Trzaskowski pritom pragmaticky cieli na stred, zatiaľ čo Nawrocki bojuje o priazeň pravice, povedal analytik spravodajcovi TASR.



V poľských prezidentských voľbách kandiduje spolu 13 kandidátov, pričom v prieskumoch vedie kandidát vládnej Občianskej platformy Trzaskowski. Nasleduje Nawrocki, ktorého podporuje konzervatívna opozičná strana Právo a spravodlivosť (PiS).



„Kampaň je mimoriadne dynamická, v istom momente preferencie Nawrockého veľmi rýchlo rástli a Trzaskowského klesali. To ukazuje, že prezidentská diskusia v Poľsku má do veľkej miery charakter dojmu a imidžu,“ povedal politológ. Zdôraznil, že práve verejné vnímanie môže byť rozhodujúce, najmä v prípade Nawrockého.



Toho totiž postihla séria afér, ktoré podkopali jeho dôveryhodnosť, napríklad kauza nadobudnutia bytu. „To je dosť závažný imidžový problém,“ hovorí analytik Zakrzewski o zisteniach, že Nawrocki získal byt staršieho pána výmenou za doživotnú opateru, avšak muž podľa médií napokon skončil v domove dôchodcov.



Odborník upozornil aj na ďalšiu kauzu - knihu, ktorú Nawrocki napísal pod pseudonymom Tadeusz Batyr. V televíznej relácii následne ako Batyr vystúpil s rozmazanou tvárou a chválil historika Karola Nawrockého, teda seba samého.



„Aj to bolo dosť problematické, ale jeho tím to zvládol, najmä vďaka jeho výkonu v debatách. Teraz je to však komplikovanejšie - tím ani samotný Nawrocki nemajú dôveryhodný naratív,“ uviedol politológ. Podľa neho je najväčší problém ten, že vyjadrenia tímu boli neskôr vyvrátené dokumentmi. „Boli prichytení pri zavádzaní a to je z pohľadu politického marketingu najväčší problém,“ zdôraznil.



Navyše prezentácia Nawrockého ako nezávislého kandidáta podľa odborníka nezodpovedá jeho reálnej pozícii, keďže ho podporuje opozičná strana PiS. „Táto nezávislosť by mala zmysel, keby smeroval do stredu. On však išiel opačným smerom, začal súťažiť s (kandidátom národno-pravicovej Konfederácie) Slawomirom Mentzenom. Trvalo dlho, kým ho voliči PiS vôbec identifikovali ako svojho kandidáta. Takže táto stratégia bola zvláštna, skôr stratová než zisková,“ povedal.



Naopak, Rafal Trzaskowski z vládnej Občianskej platformy podľa politológa stavia na pragmatizme. Podľa politológa vedome zmenil rétoriku - v aktuálnej kampani zjemňuje svoje liberálne postoje a sústreďuje sa na nerozhodnutých voličov v strede. „Ak sa ho niekto opýta, tak povie, čo si myslí o potratoch alebo o právach homosexuálnych párov. No nevystupuje s týmito témami do popredia, pretože vie, že politický súboj o to, kto sa stane prezidentom, sa odohráva v strede,“ vysvetlil.



Zmena postojov sa prejavila aj pri otázkach migrácie a sociálnych dávok pre Ukrajincov, kde zaujal tvrdší postoj a vyzval na ich obmedzenie. Podľa neho ide o účelovú taktickú zmenu, ktorej cieľom je získať podporu mimo tradičného liberálneho jadra. „Preto musí zmierniť svoj ľavicový odkaz - ide o čisto pragmatickú taktiku. Jeho rýchla evolúcia nemusí pôsobiť veľmi autenticky, ale zatiaľ mu zabezpečuje prvé miesto v prieskumoch, hoci na úkor autenticity,“ upozorňuje Zakrzewski.



Politológ vníma aj nedostatky v Trzaskowského vystupovaní. „Trzaskowski trochu ustupuje z konfrontácie. Keď nastala tá situácia s vlajkou a mohol byť zaškatuľkovaný, trochu nevedel čo s tým spraviť,“ hovorí docent o situácii, keď kandidátovi počas debaty Nawrocki na stolík priniesol dúhovú vlajku a na svoj položil poľskú. Trzaskowski vlajku bez komentára odložil na zem pod stolík. „Bolo vidieť, že mu tá situácia nie je po vôli,“ dodáva.



„Každá z dvoch hlavných strán, PiS aj Občianska platforma, má svoj železný elektorát, ktorý ich vždy podporí. Ale ten nestačí na to, aby získali 50 percent,“ uzatvára politológ Zakrzewski.



Prvé kolo prezidentských volieb sa v Poľsku uskutoční v nedeľu 18. mája a prípadné druhé kolo 1. júna. Podľa prieskumu agentúry IBRiS pre denník Rzeczpospolita z 11. až 13. mája by prvé kolo volieb vyhral Trzaskowski s 32 percentami, nasledovaný Nawrockým s 25 percentami a Slawomirom Mentzenom s podporou 11 percent. Hlasovať plánuje podľa prieskumu 59 percent voličov.







(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)