Politológ: Veľa pozitív zo stretnutia Bidena s Putinom neočakávam

Americký prezident Joe Biden počas príchodu na summit NATO v Bruseli v pondelok 14. júna 2021. Foto: TASR/AP

Na archívnej snímke generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg kráča po stretnutí s americkým prezidentom Joeom Bidenom v Bielom dome vo Washingtone 7. júna 2021. Foto: TASR/AP

New York 15. júna (TASR) - Stretnutie amerického prezidenta Joea Bidena a ruského prezidenta Vladimira Putina môže priniesť pozitívne výsledky len v obmedzenej miere. Pre TASR to uviedol profesor z Kolumbijskej univerzity Robert Y. Shapiro v súvislosti so stretnutím, ktoré sa uskutoční 16. júna v Ženeve.Podľa odborníka môže schôdzka priniesť isté pozitívne výsledky v prípade, ak sa Bidenovi podarí zmierniť nepriateľské vzťahy s Ruskom a zlepšiť spoluprácu v oblastiach spoločných záujmov.povedal analytik.Americký prezident sa počas svojej návštevy v Európe už zúčastnil na summitoch G7 a NATO a absolvoval stretnutia s viacerými predstaviteľmi európskych krajín i zástupcami EÚ.povedal Shapiro. Zároveň dodal, že americký prezident má záujemZa hlavné oblasti Shapiro označil pandémiu, hospodárstvo a ekonomické vzťahy a multilaterálnu podporu. Odborník takisto pripomenul, že najväčším rivalom USA je v súčasnosti Čína, predovšetkým v oblasti hospodárstva a vplyvu v ďalších krajinách.Na rivalitu s Čínou v pondelok upozornil i generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg. Posilňovanie čínskej armády, jej rastúci vplyv a nátlakové správanie podľa jeho slov predstavuje výzvy pre bezpečnosť Aliancie.zdôraznil.Pred stretnutím prezidentov sa Biden zúčastní ešte summitu EÚ-USA, ktorý sa uskutoční v utorok v Bruseli. Európsku úniu bude zastupovať predseda Európskej rady Charles Michel a predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová. Očakáva sa, že lídri sa budú zaoberať širokou škálou otázok spoločného záujmu vrátane pandémie COVID-19, klimatických zmien, obchodu a investícií, technológií, zahraničných vecí a spoločných hodnôt. Na záver summitu by mali vedúci predstavitelia prijať spoločné vyhlásenie.V utorok sa prezident USA stretne aj so šéfom belgickej federálnej vlády Alexandrom De Croo a prijme ho kráľ Filip.