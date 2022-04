Politologička: M. Le Penová prebrala po otcovi politické názory stranu

Paríž 8. apríla (TASR) - Pravicová nacionalistka Marine Le Penová je hlavnou vyzývateľkou súčasného francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona v nadchádzajúcich prezidentských voľbách. "Politické názory i stranu prebrala po otcovi," vysvetľuje pre TASR politologička Nona Mayerová z univerzity Sciences Po.



Jean-Marie Le Pen bol lídrom a zakladateľom pravicovo-konzervatívnej strany Národný front. Jeho najmladšia dcéra Marine do strany vstúpila už ako osemnásťročná. Neskôr po otcovi prebrala vedenie a stranu premenovala na Národné zhromaždenie. "Napriek jej dlhej angažovanosti sa v politike má deficit kredibility," hovorí Mayerová.



"Viac ako polovica Francúzov ju vníma ako hrozbu pre demokraciu," tvrdí expertka. Aj napriek tomu pôsobila Le Penová od roku 2004 do 2017 ako poslankyňa v Európskom parlamente.



V prezidentských voľbách kandiduje už tretí raz. Prvýkrát sa pokúsila dobyť Elyzejský palác v roku 2012, pričom jej výsledok bol 18 percent podpory a tretie miesto. Posledné prezidentské voľby skončila druhá s 34 percentami podpory. "Jej popularita každými voľbami rastie," konštatuje Mayerová.



Le Penová by si mala na základe prieskumov aj v týchto voľbách polepšiť. Ak sa v druhom kole stretne s Emmanuelom Macronom, mala by podľa stredajšieho prieskumu agentúry Elabe získať 47 percent hlasov.



"V prvom kole by mohla tesne vyhrať. Závisí to však od toho, či sa jej podarí zmobilizovať mladých voličov, ale aj od toho, aká bude volebná účasť," odhaduje Mayerová. Podľa politologičky ju totiž volia hlavne ľudia v strednom veku, ktorí majú pocit, že ich počúva, a že bojuje za záujmy Francúzov.



Marine Le Penová má na základe aktuálneho prieskumu agentúry IFOP, ktorý sa publikuje každý deň, 24 percent podpory. Je teda dva a pol percentuálneho bodu za súčasným prezidentom Emmanuelom Macronom.



Prvé kolo prezidentských volieb vo Francúzsku sa uskutoční v nedeľu 10. apríla, druhé je naplánované na 24. apríla.











(osobitná spravodajkyňa TASR Barbora Výrostková)