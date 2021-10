Politológovia: Babiš podcenil SPOLU; výsledok ľavice je katastrofálny

Predseda Českej pirátskej strany (Piráti) Ivan Bartoš poskytuje rozhovor po hlasovaní v českých parlamentných voľbách v piatok 8. októbra 2021 v Ústí nad Labem. Foto: TASR/AP

Praha 10. októbra (TASR) - Tohtoročné voľby do českej Poslaneckej snemovne priniesli niekoľko zmien. Päťpercentnú hranicu prekročili štyri strany a hnutia, naopak ČSSD, KSČM alebo aj občianske hnutie Prísaha nedokázali dostatočne osloviť voliča. Práve to je podľa politológa Tomáša Lebedu jedným z prekvapení tohtoročných volieb. Názory niekoľkých odborníkov priniesol portál iDnes.cz." poznamenal. S ohľadom na volebné výsledky šéfovia ČSSD a KSČM, teda Jan Hamáček a Vojtěch Filip, oznámili, že rezignujú na svoje posty predsedov." dodal na margo súčasného stavu najstaršej českej politickej strany.Podľa Ladislava Mrklasa sú výsledky ČSSD a komunistov katastrofálne. To, že ešte pred desiatimi rokmi ČSSD vyhrávala voľby, a teraz sa nedostala do Snemovne, označil za bezprecedentné. Zároveň pripomenul, že ani ODS v jej najhoršom roku 2013 nehrozilo, že sa nedostane do Snemovne. "" dodal.Sociálni demokrati však podľa neho dostali historickú šancu k zásadnej reformne v mimoparlamentnej opozícii. Potom budú môcť znova súťažiť o dôveru voličov a možno sa aj vrátiť na politickú scénu. Zmena u nich podľa neho možná je, pretože Česko ľavicovú stranu potrebuje.Prekvapením tohtoročných volieb bolo aj krúžkovanie u kandidátov koalície Pirátov a Starostov. Kým hnutie Starostovia a nezávislí (STAN) získalo 33 mandátov, pričom obhajovalo 6, Piráti obhajovali 22 a získali 4. Podľa Lebedu je výsledok daný predvolebnou kampaňou, ale aj vnútornou komunikáciou Pirátov.Politológ Jan Kubáček si myslí, že predseda hnutia STAN a druhý muž koalície Pirátov a Starostov, Vít Rakušan, je víťazom tohtoročných volieb. "" uviedol.Piráti a Starostovia mali podľa neho na jar našliapnuté na výborný výsledok, ale rovnako ako Lebeda si myslí, že urobili celý rad chýb v kampani. A tých sa podľa Mrklasa dopustil aj Babiš." dodal s tým, že Babiš podľa neho podcenil možnosť, že tieto dve koalície získajú takú väčšinu, akú teraz majú.