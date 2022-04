Francúzski politológovia: Druhé kolo prezidentských volieb bude tesné

Paríž 22. apríla (TASR) - Súčasný francúzsky prezident Emmanuel Macron bude v druhom kole volieb, ktoré sa konajú v nedeľu, znovuzvolený. Myslí si to politológ Jacques Gerstlé z univerzity Sorbonne. Informuje o tom spravodajkyňa TASR vo Francúzsku.



Politológ Bernard Dolez však pre TASR dodal, že na základe prieskumov bude druhé kolo veľmi tesné. "Voliči Jeana-Luca Mélenchona majú kľúč k výsledkom druhého kola. Ak sa masovo zdržia hlasovania a tí, ktorí pôjdu voliť, sa rozdelia medzi Emmanuela Macrona a Marine Le Penovú, potom bude možné všetko," vysvetľuje.



Ľavičiar Jean-Luc Mélenchon v prvom kole skončil tesne tretí, získal 22 percent voličov. Konzervatívna pravičiarka Marine Le Penová ho predbehla len o 1,3 percenta. Víťazom prvého kola sa stal Macron s takmer 28 percentami hlasov.



Gerstlé zároveň upozorňuje, že necelá polovica voličov Mélenchona má v pláne sa hlasovania zdržať. Zvyšných 34 percent bude pravdepodobne voliť Macrona a osemnásť percent Le Penovú. Politológ sa odvoláva na stredajší prieskum agentúry Ipsos Sopra-Steria.



Podľa neho je zdržanie sa hlasovania dvojsečná zbraň hlavne pre Marine Le Penovú, ktorá by mohla profitovať z nižšej volebnej účasti. Zároveň však veľkú časť jej elektorátu tvorí menej vzdelaná robotnícka trieda.



Druhé kolo prezidentských volieb vo Francúzsku sa uskutoční v nedeľu 24. apríla. Podľa štvrtkového prieskumu agentúry IFOP sa 55,5 percenta voličov chystá hlasovať za súčasného centristického prezidenta Emmanuela Macrona. Jeho pravicová vyzývateľka Marine Le Penová by mala získať 44,5 percenta hlasov. Volebnú účasť agentúra odhaduje na 74 percent.











(osobitná spravodajkyňa TASR Barbora Výrostková)