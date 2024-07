Francúzski politológovia pripúšťajú v 2. kole volieb rekordnú neúčasť

Paríž 3. júla (TASR) - Časť voličov vo Francúzsku, ktorých favorit už nebude v hre v druhom kole predčasných volieb, zvažuje, že v nedeľu 7. júla už nepôjde voliť. Vyplýva to z prieskumov verejnej mienky zverejnených v stredu aj francúzskym denníkom Le Monde, informuje TASR.



Francúzski politológovia Céline Braconnierová a Jean-Yves Dormagen na základe prieskumov predpokladajú, že po silnej účasti voličov v prvom kole volieb môže v ich druhom kole dôjsť k rekordnej neúčasti voličov.



Neobvykle vysoká účasť voličov v prvom kole volieb mala za následok, že bolo zvolených až 76 poslancov - v porovnaní s iba piatimi v roku 2022 a štyrmi v roku 2017.



Miesto v parlamente, ktorý vzíde z predčasných volieb, má tak už zaručené 38 poslancov krajne pravicového Národného združenia (RN) a 32 poslancov Nového ľudového frontu (NFP) - zvolení boli pritom aj vo volebných obvodoch, kde pravidelne padajú rekordy v neúčasti voličov.



V 307 volebných obvodoch prospela vysoká účasť trom hlavným politickým táborom a vďaka nej si každý blok udržal svojho kandidáta aj pre voľby v druhom kole.



V snahe zabrániť RN získať po druhom kole volieb v parlamente absolútnu väčšinu sa však NFP a v menšej miere aj prezidentská väčšina Spolu (ENS) rozhodli pre riskantnú taktiku, keď stiahli svojho kandidáta v prospech druhej strany z tzv. republikánskeho tábora. Ak by ENS a NFP k tejto taktike nepristúpili, vo väčšine prípadov by vyhralo RN - v priemere by NFP prevýšilo o viac než štyri percentuálne body a ENS ešte viac.



Napriek tejto taktike je však výsledok druhého kola volieb neistý: na jednej strane je to nerozhodnosť voličov, ktorých kandidát vypadol po prvom kole, alebo sa ďalšieho boja o hlasy voličov vzdal.



Prieskumom inštitútu Cluster 17 sa zistilo, že v tábore súčasnej prezidentskej väčšiny by v prípade absencie "svojho" kandidáta v druhom kole volieb šesť z desiatich voličov vôbec nešlo voliť; traja vyjadrili odhodlanie hlasovať v prospech NFP a jeden by svoj hlas odovzdal krajne pravicovému RN.



Pokiaľ ide o voličov NFP, ak nebude možné podporiť vybraného kandidáta z prvého kola, piati z desiatich voličov NFP by si vôbec nevyberali medzi kandidátom ENS a RN, ale štyria voliči vyjadrili pripravenosť hlasovať proti RN.



Jordan Bardella, ktorého RN sa v prvom kole volieb umiestnilo na prvom mieste, žiadal voličov o podporu v snahe získať v parlamente "absolútnu väčšinu" - najmenej 289 mandátov. Podľa prieskumu inštitútu Ifop pre web LCI však 63 percent si takýto scenár neželá.