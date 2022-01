Polkilometrový električkový tunel v Brne je nahrubo hotový

Brno 19. januára (TASR) - Hrubá stavba pol kilometra dlhého tunela pre električky na Žabovřeskej ulici v Brne je hotová, pričom prvá električka by ním mohla prejsť podľa pôvodných predpokladov v polovici tohtoročného decembra.



V lokalite zovretej medzi skalným masívom a riekou Svratka bolo nutné presunúť električky pod zem - len to umožní rozšírenie súčasnej dvojpruhovej cesty na celkom štyri pruhy, informoval v utorok spravodajský webový portál Novinky.cz.



Technicky náročné práce sa pritom konajú za plnej dopravnej premávky na susednej frekventovanej ceste, ktorá je predovšetkým v dobe dopravnej špičky plná áut.



Stavba tunela je po technickej stránke unikátna. Tunel je vedený pod masívom, na ktorom sa nachádza miestnymi obyvateľmi hojne navštevovaný Wilsonov les.



Po rozšírení priestoru bude nutné podložie vybetónovať. Zatiaľ čo električky by mohli prechádzať touto lokalitou už budúcu zimu, nová cesta pre autá vznikne zhruba do dvoch rokov.



Vybudovanie tohto úseku veľkého brnianskeho mestského okruhu je spojené aj s ďalšími stavbami. V tesnom susedstve električkového tunela bude zachránená a zrekonštruovaná zničená kaplnka. Počíta sa s vybudovaním lávky pre peších cez rušnú cestu.



Veľký mestský okruh sa buduje aj v ďalších častiach mesta. Napríklad na Tomkovom námestí už v opustenom vojenskom areáli vznikajú piliere pre mimoúrovňovú križovatku.