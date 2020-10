Pollák: Matovič a Tusk by mali hovoriť o členstve OĽaNO v EPP

Brusel 9. októbra (TASR) - Slovenský premiér Igor Matovič by sa mal na budúci týždeň pri príležitosti dvojdňového summitu EÚ v Bruseli (15.-16.10) stretnúť s predsedom Európskej ľudovej strany (EPP) Donaldom Tuskom. Dôvodom je žiadosť strany OĽaNO stať sa členom najväčšej európskej politickej rodiny.



Pre TASR to uviedol slovenský europoslanec Peter Pollák, ktorý OĽaNO zastupuje v Európskom parlamente (EP), kde je členom frakcie EPP. Pollák má poverenie od Matoviča, aby viedol všetky predvstupové rokovania a pripravil pôdu pre integráciu momentálne najsilnejšej slovenskej politickej strany do tábora európskych ľudovcov.



Pripomenul, že hnutie už podalo prihlášku do EPP, prebehli prvé rokovania, viackrát sa stretol aj s Tuskom a podľa jeho slov už boli splnené všetky formálne predpoklady na vstup "obyčajných ľudí" do EPP.



"Očakávame v najbližšom období návštevu zo strany EPP na Slovensku. Jej úlohou bude zmonitorovať naše hnutie. Budú sa pýtať na štruktúry, na členstvo, pôjde o otázky týkajúce sa chodu strany. Pokiaľ viem, veľmi pozorne študujú náš program," opísal situáciu Pollák a dodal, že Tusk má záujem o stretnutie s Matovičom, k čomu pravdepodobne dôjde na budúci týždeň na okraj summitu EÚ. Toto stretnutie bolo naplánované už dávno, avšak koronakríza ho oddialila.



"Sme radi, že EPP má záujem o našu stranu a veríme, že predvstupová fáza sa čoskoro skončí," povedal Pollák, ktorý ukončenie celého procesu predvída v prvom polroku 2021.



Europoslanec Ivan Štefanec (KDH), ktorý je šéfom slovenskej delegácie EPP v europarlamente a v posledných dvoch rokoch pomáhal so vstupom do EPP aj strane Spolu-OD, priznal, že ľudovci o vstupe strany OĽaNO diskutujú.



"V prvom rade je dôležité, aby na Slovensko prišla kontrolná misia, čo sa pripravuje. Som otvorený komunikácii medzi najsilnejšou vládnou stranou na Slovensku a najsilnejším zoskupením v celej EÚ. Takýto krok bude v prospech nielen Slovenska, ale aj celej Európskej ľudovej strany," povedal poslanec.



Štefanec má zo slovenských politikov najbližšie k Tuskovi - na vlaňajšom sneme EPP v Záhrebe mu len o pár hlasov uniklo podpredsednícke kreslo - a ešte bližšie má k šéfovi EPP v europarlamente Manfredovi Weberovi. Aj preto upozornil, že je zatiaľ predčasné hovoriť o konečnom rozhodnutí, ako však dodal, aj vedenie celoeurópskej strany, aj vedenie EPP v EP je otvorené spolupráci s OĽaNO. Podľa jeho slov prvé dojmy - po prvých kontaktoch - sú pozitívne, a preto treba v prístupovom procese pokračovať.



Europoslanec Vladimír Bilčík, šéf dvojdielnej zostavy Spolu-OD vo frakcii ľudovcov v EP, sa ešte dobre pamätá na prístupový proces, ktorý absolvovala jeho strana. Odkázal, že dôležité je splniť všetky požadované kritériá. "My sa k tomu postavíme konštruktívne, určite nebudeme blokovať žiadosť strany OĽaNO," uviedol. Spresnil, že EPP má dobre pripravený proces posudzovania pripravenosti z hľadiska štruktúr, fungovania a vnútorného života strany, ako aj fungovania mládežníckych či ženských organizácii v rámci strany.



Bilčík skonštatoval, že pandemická situácia momentálne znemožňuje návštevu kontrolnej misie na Slovensku, ale len čo tá prebehne a bude spokojná, bude už len otázkou dní, kedy sa OĽaNO stane ďalšou členskou organizáciou EPP. Skôr než v roku 2021 to však nebude.





Spravodajca TASR Jaromír Novak