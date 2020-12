Polnočné omše v Holandsku budú tento rok bez veriacich

Amsterdam 16. decembra (TASR) - Katolícka cirkev v Holandsku zrušila všetky štedrovečerné polnočné omše s účasťou verejnosti. Tieto bohoslužby totiž do kostolov tradične prilákajú veľký počet ľudí, čo by tento rok vzhľad na pandémiu nového koronavírusu i platné reštrikcie nebolo zodpovedné, uviedla v stredu Konferencia biskupov Holandska.



Polnočné omše sa tak na Štedrý deň budú celebrovať bez účasti veriacich, ktorí ich budú môcť sledovať v priamom prenose v televízii či na internete, informuje agentúra DPA.



V ďalšie dni vianočných sviatkov budú omše pre verejnosť povolené. Zúčastniť sa však na nich bude môcť podľa vyhlásenia konferencie biskupov maximálne 30 ľudí, ktorí budú musieť mať nasadené rúška na tvári a nebudú môcť spievať.



Od utorka platí v Holandsku dosiaľ najprísnejší lockdown. Až do 19. januára budú v tejto krajine zatvorené školy aj obchody ponúkajúce iné než základné tovary. Holanďanom sa zároveň odporúča, aby sa zdržovali doma a denne neprijímali viac ako dvoch hostí.



Od utorka museli svoje prevádzky zatvoriť všetky obchody okrem tých s nevyhnutným tovarom, ako sú supermarkety, potraviny či lekárne. Zatvorené musia byť aj múzeá, zoologické záhrady, kiná či posilňovne. Školy sa zatvorili v stredu. Reštaurácie aj tzv. marihuanové kaviarne môžu svoj tovar ponúkať prostredníctvom osobného odberu.



V Holandsku pritom až donedávna platili jedny z najmenej prísnych epidemiologických opatrení v Európe. Krajinu však silne zasiahla druhá a tretia vlna nákazy. Aktuálne v Holandsku pribúda denne okolo 10.000 prípadov nákazy. Celkovo tam zaznamenali už takmer 640.000 prípadov nákazy a vyše 10.200 súvisiacich úmrtí.