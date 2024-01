Poľnohospodári vo viacerých krajinách EÚ protestujú proti opatreniam

Paríž 26. januára (TASR) - Poľnohospodári vo Francúzsku, Poľsku, Rumunsku i viacerých ďalších európskych krajinách v posledných dňoch blokujú cestné komunikácie, aby vyjadrili nespokojnosť s vládnymi opatreniami, reguláciami na úrovni EÚ či dovozom výrobkov z Ukrajiny. TASR o tom informuje na základe správ agentúr DPA a Reuters.



Farmári vo Francúzsku vyjadrujú nespokojnosť v uliciach už niekoľko mesiacov, pripomína DPA. Dôvodmi sú pokles príjmov či regulácie EÚ v oblasti životného prostredia. Vo svojich protestoch budú pokračovať, kým vláda nevypočuje ich požiadavky, píše Reuters.



Odbory žiadajú pomoc pre odvetvia poľnohospodárstva, ktoré majú najväčšie ťažkosti, najmä ekologické poľnohospodárstvo a vinohradníctvo, ako aj kompenzácie zvýšených cien pohonných hmôt. Na piatok boli protesty ohlásené v približne 85 zo 101 departementov Francúzska.



Poľskí poľnohospodári vyjadrujú nespokojnosť predovšetkým s nekontrolovaným dovozom produktov a obilnín z Ukrajiny. Tvrdia, že to vedie k poklesu cien ich výrobkov.



Tisíce roľníkov vyšli počas tohto týždňa do ulíc aj v Litve, aby vyjadrili nespokojnosť s úspornými opatreniami a poľnohospodárskou politikou vlády. Okrem iného žiadajú aj zastavenie tranzitu ruského obilia.



Poľnohospodári a dopravné spoločnosti v Rumunsku už niekoľko dní blokujú cesty vrátane hraničných priechodov s Maďarskom, Ukrajinou a Srbskom traktormi. Protesty poľnohospodárov sa konajú aj v Holandsku a Nemecku.



Začiatok tohto roka bol pre poľnohospodárov v európskych krajinách náročný a ceny produktov klesli, píše DPA s odvolaním sa na expertov z think tanku Agriculture Stratégies.