Poľnohospodári začínajú s traktormi protestovať v Ríme aj v Turíne

Rím 5. februára (TASR) - Desiatky talianskych poľnohospodárov sa v pondelok začali s traktormi zhromažďovať na predmestí Ríma. Avizovali rozsiahlu demonštráciu s cieľom donútiť vládu, aby zlepšila ich pracovné podmienky, píše TASR podľa agentúry AFP.



Taliansko je jednou z mnohých európskych krajín, ktoré v ostatnom čase zachvátili protesty poľnohospodárov žiadajúcich nižšie dane z pohonných hmôt, lepšie ceny za svoje tovary aj zmiernenie environmentálnych predpisov EÚ, ktoré im podľa ich slov sťažujú konkurovanie lacnejším výrobkom dovážaným zo zahraničia.



Približne päťdesiat traktorov z Toskánska sa v pondelok zišlo na Via Nomentana, hlavnej triede vedúcej do centra Ríma. Do piatku sa tam očakáva 1500 až 2000 traktorov, povedal AFP Andrea Papa, spoluzakladateľ talianskeho hnutia Obnova poľnohospodárstva. Poľnohospodári žiadajú o stretnutie s ministrom.



Zhruba 200 traktorov sa zhromaždilo aj pri diaľnici v Turíne.



Talianska krajne pravicová premiérka Giorgia Meloniová tvrdí, že hnev poľnohospodárov je spôsobený tzv. environmentálnou transformáciou, ktorá podľa jej slov zasahuje do ich života. AFP pripomína, že Meloniová pravidelne v tejto súvislosti kritizuje nariadenia EÚ, ktoré označuje za útok na talianske poľnohospodárstvo. Teraz však vyzdvihla, že poľnohospodárska pomoc EÚ pre Taliansko sa po opätovnom prerokovaní zvýšila z piatich na osem miliárd eur.