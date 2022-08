Poľnohospodársky vývoz na Ukrajine klesol od invázie takmer o polovicu

Kyjev 23. augusta (TASR) - Vývoz dôležitých ukrajinských poľnohospodárskych produktov sa od začiatku ruskej vojenskej invázie na Ukrajinu znížil takmer o polovicu v porovnaní s rovnakým obdobím z vlaňajška. Vyplýva to údajov ukrajinského ministerstva poľnohospodárstva zverejnených v pondelok, informovala v utorok agentúra Reuters.



Ruské vojská vpadli na Ukrajinu 24. februára. V dôsledku bojov, ktoré následne prepukli, boli zablokované ukrajinské morské prístavy a veľké množstvo poľnohospodárskych plodín bolo buď zničené, alebo nebolo ani zožaté.



Vývoz poľnohospodárskych produktov medzi 24. februárom a 15. augustom klesol na desať miliónov ton. Vlani za rovnaké časové obdobie pritom z Ukrajiny exportovali približne 19,5 milióna ton týchto produktov.



Od 24. februára do 15. augusta Ukrajina vyviezla 3,8 milióna ton kukurice, 1,4 milióna ton slnečnicových semien, takmer jednu tonu slnečnicového oleja a približne 640.000 ton pšenice, vyplýva z dát ukrajinského ministerstva.



Ukrajina, ktorej poľnohospodárska produkcia môže nakŕmiť až 400 miliónov ľudí, tiež exportovala jačmeň, sójové bôby a sójový olej či slnečnicu.



Koncom júla boli ukrajinské čiernomorské prístavy odblokované na základe dohody medzi Kyjevom a Moskvou, ktorú sprostredkovali Organizácia Spojených národov a Turecko. Avšak aj po otvorení prístavov je ukrajinský poľnohospodársky vývoz výrazne nižší než pred vypuknutím vojny.



Pred inváziou vyviezla Ukrajina mesačne až šesť miliónov ton obilnín. Minulý týždeň ukrajinské ministerstvo poľnohospodárstva uviedlo, že export obilia z Ukrajiny klesol tento rok do 19. augusta o 51,6 percenta v porovnaní s vlaňajškom.



Vývoz obilnín za sezónu 2021/22, ktorá sa skončila 30. júna, v konečnom dôsledku vzrástol o 8,5 percenta na 48,5 milióna ton. Stalo sa tak vďaka veľkému objemu exportovaných dodávok ešte pred začiatkom invázie.