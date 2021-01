Poľnú nemocnicu v Prahe zrušia, chýba zdravotnícky personál

Praha 29. januára (TASR) - Poľná nemocnica v areáli pražského výstaviska Letňany s kapacitou zhruba 500 lôžok je v súčasnej situácii nepoužiteľná. Podľa námestníka českého ministra zdravotníctva Vladimíra Černého je problémom chýbajúci personál. Informoval o tom v piatok spravodajský portál iDNES.cz.



Projekt, ktorý stál 51 miliónov korún (196.000 eur), sa tak z tohto dôvodu zruší. "Lôžka vyžadujú civilný personál a v kontexte diskusie o jeho deficite v celej republike je úplne evidentné, že nie sme schopní v tejto chvíli kapacitu poľnej nemocnice rozšíriť natoľko, aby to malo zmysel," vysvetlil Černý.



Podľa českého ministra zdravotníctva Jana Blatného táto nemocnica nie je pravdepodobne ani miestom, kde by mohlo vzniknúť očkovacie centrum. Minister tak prevádzku nemocnice ukončí. Poľná nemocnica zriadená v Brne však zostane aj naďalej fungovať.



Podľa Černého je teraz efektívnejšie posilňovať personálne kapacity v existujúcich nemocniciach. Práve vysoký počet nakazených zdravotníkov je podľa jeho slov problémom pre udržanie chodu nemocníc. Tie sú podľa ministra Blatného stále na hrane svojich kapacít, hoci v minulých týždňoch došlo k znižovaniu denných prírastkov. Pokles prípadov sa pritom v tomto týždni zastavil a niektoré parametre popisujúce šírenie epidémie dokonca mierne rastú, píše iDNES.



Česká vláda rozhodla vo štvrtok o sprísnení epidemiologických obmedzení s cieľom zabrániť šíreniu koronavírusu SARS-CoV-2. Vláda opatrenia sprísnila aj napriek tomu, že index PES sa už 15. deň pohybuje na úrovni zodpovedajúcej štvrtému z celkovo piatich stupňov pohotovosti.



Český minister vnútra Jan Hamáček sprísnenie opatrení zdôvodnil tým, že na rozdiel od minulosti by sa mohla situácia začať zhoršovať v čase, keď sú nemocnice takmer na hranici svojich kapacít.