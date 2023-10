Polovica českých žiakov nemá dostatočné znalosti o moderných dejinách

Praha 5. októbra (TASR) - Viac než polovica českých žiakov má minimálne alebo nedostatočné znalosti modernej českej histórie. Vyplýva to zo zistení Českej školskej inšpekcie (ČSI), podľa ktorej priemerná úspešnosť žiakov v teste moderných dejín bola 46 percent. Dve tretiny žiakov ohodnotili čas venovaný učivu o modernej histórii ako nedostatočný. Na základe správy ČŠI informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Lepšie výsledky v teste dosiahli gymnazisti s priemernou úspešnosťou 57 percent, najhoršie žiaci nematuritných odborov. Ich priemerná úspešnosť bola 33 percent. "Negatívnym zistením bolo, že viac než polovica žiakov odborných nematuritných odborov spadá na základe výsledku testu do nedostačujúcej úrovne," uviedla inšpekcia. Podľa nej sa to môže prejaviť ich ľahším príklonom k radikálnym a extrémistickým názorom.



Najťažšou bola pre žiakov otázka o Charte 77, správne ju zodpovedalo len 11 percent. Vzhľadom na jej význam v protitotalitnom boji je podľa inšpektorov tristné, že na hodinách dejepisu sa jej zrejme nevenuje dostatočná pozornosť.



Z dokumentu ČŠI tiež vyplýva, že viac ako tretina učiteľov venuje dejinám Československa a ČR po roku 1945 menej času než dejinám Československa medzi rokmi 1918-1945. Dve tretiny učiteľov najnovšie dejiny vôbec nepreberajú.



Hodiny dejepisu sú podľa inšpektorov stále zaťažené vysokým podielom frontálneho vyučovania, pri ktorom učiteľ naraz celej triede vysvetľuje učivo, prípadne píše na tabuľu alebo niečo ukazuje. Táto forma neumožňuje viac zapájať žiakov do štúdia na hodinách.



Inšpekcia odporúča, aby učitelia pri plánovaní učiva moderné dejiny neodsúvali ako tému na koniec školského roka. Žiakov je podľa nich potrebné aktivizovať napríklad bádateľským spôsobom vyučovania a učiteľom odporúčajú spoluprácu s múzeami či galériami.



Poznanie moderných dejín je podľa inšpektorov dôležitou súčasťou vzdelávania a za dôležité označili najmä spoznávanie dejov, ktoré zásadným spôsobom ovplyvnili vývoj spoločnosti. História by pre nich nemala byť iba uzavretou minulosťou či zhlukom faktov.



Inšpekcia správu vypracovala na základe prieskumu v školských rokoch 2021/2022 a 2022/2023 na vzorke českých základných a stredných škôl.