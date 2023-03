Polovica Nemcov vidí návštevu Karola III. ako prejav bližších vzťahov

Berlín 30. marca (TASR) — Polovica občanov Nemecka považuje návštevu britského kráľa Karola III. za prejav pobrexitového zbližovania vzťahov Spojeného kráľovstva a Nemecka. Vyplýva to z prieskumu verejnej mienky inštitútu YouGov, ktorý bol zverejnený vo štvrtok. TASR správu prevzala z agentúry DPA.



Ako symbol užších väzieb medzi oboma krajinami hodnotí trojdňovú návštevu Nemecka, ktorá sa začala v stredu, 50 percent opýtaných; 37 percent s tým súhlasí do istej miery a 13 percent úplne.



Výsledky prieskumu ukázali, že 27 percent respondentov nie je presvedčených o tom, že táto cesta reprezentuje pobrexitové zbližovanie Londýna a Berlína; 15 percent má do istej miery iný názor a 12 percent vyjadrilo s uvedeným konštatovaním "silný nesúhlas".



Do prieskumu z 29. marca, keď panovník Karol III. a jeho manželka Kamila pricestovali do Berlína, sa zapojilo 3736 občanov Nemecka starších ako 18 rokov.



Nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier na štvrtkovej recepcii poznamenal, že návšteva Karola III. je významným gestom a dôležitým signálom pre nemecko-britské vzťahy. V stredu večer počas štátneho banketu na zámku Bellevue Karol III. takisto vyzdvihol mimoriadnu dôležitosť vzťahov oboch krajín.



Ide o Karolovu prvú oficiálnu štátnu návštevu v zahraničí vo funkcii panovníka Spojeného kráľovstva, ktorým sa stal po úmrtí kráľovnej Alžbety II. Návšteva sa uskutočňuje ešte pred jeho oficiálnou korunováciou naplánovanou na 6. mája.