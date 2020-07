Polovica obetí v Maďarsku sa vírusom nakazila v nemoci

Budapešť 17. júla (TASR) - Takmer každý štvrtý nakazený a takmer každá druhá obeť ochorenia COVID-19 v Maďarsku sa infikovala novým druhom koronavírusu v nemocniciach, informoval v piatok spravodajský server Index.hu s odvolaním sa na list šéfky Úradu štátnej zdravotnej služby (ÁNTSZ) Cecílie Müllerovej.



V liste adresovanom starostovi Budapešti Gergelyovi Karácsonyovi sa uvádza, že do 14. júla bolo 4258 potvrdených nakazených, z ktorých v podstate každý štvrtý pacient bol infikovaný v zdravotníckom zariadení.



K uvedenému dňu dosiahol počet obetí 595, pričom každá druhá bola nakazená takisto v nemocnici.



Index.hu poznamenal, že koronavírus je vážnym rizikom v zdravotníckych zariadeniach, ktoré v Maďarsku aj bez toho zápasia so šírením infekcií. Údaje o nemocničných infekciách sa priebežne v uplynulých rokoch zhoršovali.



Ľudskoprávna organizácia Spoločnosť za občianske slobody (TASZ) vlani poukázala na to, že v roku 2018 podľa oficiálnych údajov zomrelo z 15.151 pacientov nakazených v nemocniciach 541 ľudí, pričom v tom istom roku zomrelo pri dopravných nehodách na maďarských cestách 567 osôb.



Za uplynulých 24 hodín pribudlo v krajine 14 nakazených koronavírusom, čím celkový počet potvrdených prípadov infekcie dosiahol 4293. Na ochorenie COVID-19, ktoré koronavírus spôsobuje, už šiesty deň nikto nezomrel, vyplýva z údajov zverejnených v piatok na informačnej stránke vlády koronavirus.gov.hu.



spravodajca TASR Ladislav Vallach