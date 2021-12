Polovica Poliakov si myslí, že Duda by mal vetovať mediálny zákon

Varšava 21. decembra (TASR) - Približne polovica Poliakov je toho názoru, že poľský prezident Andrzej Duda by mal vetovať nový sporný mediálny zákon, ktorý môže podľa kritikov obmedziť slobodu tlače v krajine. Vyplýva to z prieskumu estónskeho inštitútu United Survey pre spravodajský portál Wirtualna Polska, píše agentúra PAP.



Podľa prieskumu sa 50,7 percenta respondentov vyslovilo za prezidentské veto. Naopak, 19,7 percenta opýtaných uviedlo, že nový mediálny zákon by Duda mal podpísať, a 12,5 percenta si myslí, že zákonom by sa mal zaoberať ústavný súd.



Spomedzi tých, ktorí sú za prezidentovo veto, volilo opozičné strany 77 percent ľudí a osem percent koalíciu na čele s vládnucou konzervatívnou stranou Právo a spravodlivosť (PiS), píše PAP.



Zmeny, ktoré novela prináša, majú podľa 53,7 percenta respondentov na slobodu prejavu v Poľsku škodlivý vplyv. Mediálny zákon "určite ohrozuje" slobodu médií v Poľsku podľa 41,4 percenta opýtaných. Prieskum sa uskutočnil 20. decembra na reprezentatívnej vzorke 1000 Poliakov starších ako 18 rokov.



V nedeľu protestovali v Poľsku proti novému spornému mediálnemu zákonu tisíce ľudí. Protesty sa konali aj v iných mestách – napríklad v Gdansku, Štetíne, Poznani či Krakove.



Novelu mediálneho zákona prijal v lete poľský Sejm, aby ho následne horná komora parlamentu, Senát, s tesnou prevahou opozície v septembri odmietla. Poslanci dolnej komory tento piatok o zákone prekvapivo znova hlasovali a opätovne ho schválili.



Na rade je teraz prezident Duda, ktorý je s vládnucou stranou PiS spriaznený. Duda v lete avizoval, že návrh zákona bude vetovať z obáv o slobodu podnikania a prejavu a tiež z obáv o vzťahy so zahraničnými partnermi, predovšetkým USA. V piatok však povedal, že ho ešte musí preskúmať.



Kritici vidia v novelizácii mediálneho zákona pokus pravicovo-populistickej vlády umlčať spravodajskú stanicu TVN24 – s americkými vlastníkmi – za jej kritické reportáže.



Podľa navrhovanej novely subjekty vlastniace médiá v Poľsku nesmú byť závislé od spoločností či osôb registrovaných mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHS). Ak by zákon nadobudol účinnosť, americká spoločnosť Discovery by bola nútená predať svoj väčšinový podiel v TVN, jednej z najväčších poľských súkromných televíznych sietí. TVN24 je jej spravodajský kanál.



Poľský vládny kabinet, naopak, tvrdí, že novela zákona ochráni poľské mediálne prostredie pred zahraničnými potenciálne nepriateľskými aktérmi, ako je Rusko.