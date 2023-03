Prieskum: Polovica Švajčiarov je za reexport munície na Ukrajinu

Zürich 1. marca (TASR) — V kontroverznej otázke poskytnutia švajčiarskej munície Ukrajine sú obyvatelia Švajčiarska rozdelení. Päťdesiat percent sa ich v reprezentatívnom internetovom prieskume vyslovilo za, 46 percent je proti, informuje TASR na základe správy agentúry DPA.



Výsledky prieskumu, ktorý si objednalo vydavateľstvo Tamedia, zverejnili v stredu. Švajčiarsky parlament bude na budúci týždeň diskutovať o zmenách zákonov, ktoré by odovzdanie munície umožnili.



V prieskume, na ktorom sa zúčastnilo 27.000 respondentov, boli proti reexportu prevažne mladí ľudia. Kým za bolo len 36 percent respondentov vo veku do 35 rokov, medzi osobami nad 65 rokov s reexportom súhlasilo 66 percent opýtaných.



Vláda v Berne s odvolaním sa na neutralitu krajiny zakázala Nemecku i ďalším krajinám reexport švajčiarskej munície na Ukrajinu. Vývoz švajčiarskych zbraní a iného vojenského vybavenia nepovoľuje zákon o vojenskom materiáli v prípade, že majú putovať do krajiny, ktorá je zapojená do ozbrojeného konfliktu.



Partnerské krajiny však pohrozili, že muníciu budú v budúcnosti objednávať v iných štátoch, píše DPA. Dva parlamentné výbory preto navrhli zmeny zákonov.



Švajčiarsky parlament momentálne skúma návrh zákona predložený 3. februára, ktorého cieľom je toto obmedzenie zmierniť. Na stole je však niekoľko návrhov a každá zmena by musela byť schválená v referende. V takomto prípade by prvé povolenia na reexport munície mohli byť vydané najskôr v roku 2024.