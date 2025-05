Poľovník, ktorý zastrelil medvedicu, dostal podmienku

Paríž 6. mája (TASR) - Súd vo francúzskom meste Foix v utorok odsúdil poľovníka, ktorý počas poľovačky na diviaky zastrelil samicu chráneného medveďa hnedého, podmienečne na štvormesačný trest, dočasné odobratie poľovného lístka a pokutu 550 eur. TASR informuje podľa agentúry AFP.



K stretu s medvedicou došlo 20. novembra 2021. Vtedy 77-ročný poľovník André R. sa v prírodnej rezervácii Mont Valier v Pyrenejach pohyboval pri poľovačke na diviaky mimo vyznačených chodníkov spolu so 16 ďalšími poľovníkmi.



Pred súdom vypovedal, že medvedica sa v poraste pohybovala s dvomi mláďatami, opakovane na neho útočila a pohrýzla ho do stehna. Zastrelil ju v sebaobrane.



Odborníci streľbu v sebaobrane odmietli, pretože bol mimo vyznačeného chodníka a v rozpore s pravidlami nemal sprievodcu, ktorý pozná terén.



Štátna rezervácia Valier je chránená od roku 1937 a spravuje ju Národný úrad pre lesy (ONF). Podľa Francúzskej poľovníckej federácie je tam lov povolený. Podľa ONF však poľovníci počas lovu potrebujú sprievod minimálne jedného z jeho zástupcov, čo skupina v deň nehody nemala. Podľa vyšetrovania sa incident odohral 400 metrov od hranice oblasti s povoleným lovom.



Zastrelená medvedica dostala meno Caramelles a narodila sa v roku 1997. Podľa francúzskeho úradu pre biodiverzitu jej mláďatá prežili: v situačnej správe o pohybe medveďov hnedých z roku 2023 sa uvádza, že jedno zostalo žiť v blízkosti brlohu matky a druhé je v Katalánsku.



Medveď je v Pyrenejach ohrozený druh napriek programu obnovy populácie. Začal sa prvým vypusteniam medveďa do voľnej prírody v roku 1996. Na francúzskej aj španielskej strane pohoria bolo podľa najnovšej bilancie napočítaných takmer 100 jedincov. Nie sú k nim pripočítané mláďatá narodené v tomto roku, z ktorých väčšina je na území departementu Ariege.