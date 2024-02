Poľská a ukrajinská vláda budú spolu rokovať o problémoch vo vzťahoch

Varšava 9. februára (TASR) - Vo Varšave sa budú konať poľsko-ukrajinské medzivládne konzultácie, pravdepodobne koncom marca, a budú zamerané na problematické záležitosti medzi oboma krajinami. Teda aj na tie, ktoré sa týkajú poľnohospodárstva a dopravy. Informoval o tom vedúci úradu poľského premiéra Jan Grabiec. TASR prevzala piatkovú správu z tlačovej agentúry PAP.



Ukrajinský veľvyslanec v Poľsku Vasyľ Zvarych zasa povedal, že prebiehajú prípravy na návštevu ukrajinského premiéra Denysa Šmyhaľa vo Varšave a na spoločné zasadnutie vlád Poľska a Ukrajiny. Obe akcie sa majú konať koncom marca.



Grabiec pre PAP uviedol, že konzultácie sa budú týkať problémov v dvojstranných vzťahoch. "Z nášho pohľadu je to v prvom rade záležitosť poľnohospodárskych výrobkov, ktoré prichádzajú do Poľska, hoci by mali byť vyvážané mimo našich trhov a nemali by vytvárať konkurenciu našim farmárom," spresnil. "Sú tu aj otázky týkajúce sa ukrajinských prepravných spoločností," uviedol.



Grabiec však zdôraznil, že sú aj "pozitívne spoločné témy" a "veľmi sľubné oblasti" na diskusiu. Spomenul výstavbu diaľnice na Ukrajine s pomocou poľských podnikateľov alebo poľsko-ukrajinskú spoluprácu vo vojenskom priemysle.



Vedúci úradu poľského premiéra pripustil, že termín medzivládnych konzultácií je stále otvorený, ale premiér Donald Tusk ich chce čo najskôr.



Podľa Grabieca Tusk povedal, že Poľsko podporuje Ukrajinu vo vojne s Ruskom celou svojou váhou, ale pokiaľ ide o dvojstranné a ekonomické vzťahy, vláda chce dosiahnuť, aby boli záujmy poľských podnikov zaistené a aby povojnová obnova Ukrajiny bola pre Poľsko dobrou príležitosťou, nie hrozbou.



Poľskí prepravcovia sa sťažujú na nespravodlivú konkurenciu ukrajinských kolegov a požadujú zavedenie obchodných povolení pre ukrajinské spoločnosti prevážajúce tovar, výnimku by mali len prepravcovia humanitárnej pomoci a vojenského vybavenia.



Z tohto dôvodu začali poľskí vodiči kamiónov 6. novembra blokády hraničných priechodov s Ukrajinou a v polovici januára ich pozastavili až do 1. marca, lebo nová poľská vláda sľúbila, že prinesie niektoré riešenia ich požiadaviek.