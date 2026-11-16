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Poľská agentúra skúmala hypotetickú kandidatúru dvoch veľkých blokov
V prieskume bol analyzovaný hypotetický scenár konsolidácie poľskej politickej scény do dvoch veľkých volebných blokov.
Autor TASR
Varšava 16. novembra (TASR) - Poľská agentúra United Surveys by IBRiS pre portál Wirtualna Polska preskúmala hypotetický scenár, v ktorom by do volieb šli vládne a opozičné strany na spoločných kandidátkach. Zjednotená pravicová opozícia by podľa prieskumu zverejneného v sobotu získala v Sejme samostatnú väčšinu. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR.
V prieskume bol analyzovaný hypotetický scenár konsolidácie poľskej politickej scény do dvoch veľkých volebných blokov. Do Zjednotenej pravice by patrili strany Právo a spravodlivosť (PiS), Konfederácia, krajne pravicová Konfederácia koruny poľskej a zoskupenie Rozwoj Plus expremiéra Mateusza Morawieckého. Blok by získal takmer 47 percent hlasov a 242 mandátov v 460-člennom parlamente.
Spoločná kandidátka súčasnej vládnej koalície, zahŕňajúca Občiansku koalíciu, Poľskú ľudovú stranu (PSL), Poľsko 2050 a Novú ľavicu, by získala vyše 41 percent, čo by znamenalo 212 mandátov. Ľavicová opozičná strana Razem, by získala necelých šesť percent hlasov a šesť kresiel v Sejme. Nerozhodnutých bolo vyše šesť percent respondentov.
Prieskum sa uskutočnil v dňoch 6. až 9. novembra na reprezentatívnej vozorke 1000 respondentov.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
V prieskume bol analyzovaný hypotetický scenár konsolidácie poľskej politickej scény do dvoch veľkých volebných blokov. Do Zjednotenej pravice by patrili strany Právo a spravodlivosť (PiS), Konfederácia, krajne pravicová Konfederácia koruny poľskej a zoskupenie Rozwoj Plus expremiéra Mateusza Morawieckého. Blok by získal takmer 47 percent hlasov a 242 mandátov v 460-člennom parlamente.
Spoločná kandidátka súčasnej vládnej koalície, zahŕňajúca Občiansku koalíciu, Poľskú ľudovú stranu (PSL), Poľsko 2050 a Novú ľavicu, by získala vyše 41 percent, čo by znamenalo 212 mandátov. Ľavicová opozičná strana Razem, by získala necelých šesť percent hlasov a šesť kresiel v Sejme. Nerozhodnutých bolo vyše šesť percent respondentov.
Prieskum sa uskutočnil v dňoch 6. až 9. novembra na reprezentatívnej vozorke 1000 respondentov.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)