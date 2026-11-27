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Poľská armáda bude využívať umelú inteligenciu spoločnosti Palantir
Systém s názvom Malvern Smart System, ktorý je vlajkovým produktom spoločnosti Palantir, bude v Poľsku fungovať pod označením Saturn.
Autor TASR
Varšava 27. novembra (TASR) – Poľské ministerstvo obrany podpísalo v piatok vo Varšave zmluvu s americkou softvérovou spoločnosťou Palantir Technologies o dodaní systému využívajúceho umelú inteligenciu (AI) na podporu vojenského rozhodovania. Softvér má pomáhať pri rýchlej analýze informácií, identifikovaní hrozieb a príprave odporúčaní pre veliteľov. Informoval o tom web TVP.
Systém s názvom Malvern Smart System, ktorý je vlajkovým produktom spoločnosti Palantir, bude v Poľsku fungovať pod označením Saturn. Integruje údaje z viacerých zdrojov vrátane fotografií a videozáznamov z monitorovania, senzorov a vojenských prostriedkov, ako sú drony. Umožní tak vytvárať podrobný situačný obraz pre osoby zodpovedné za rozhodovanie, informoval portál CyberDefence24.
Poľský minister obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz zdôraznil, že spoločnosť Palantir nebude mať prístup k systému ani k údajom, ktoré v ňom budú uložené.
„Všetky prístupové kľúče, servery a informácie budú výlučne v rukách poľskej armády. Kupujeme nástroj, no informácie, ktoré doň vložíme alebo z neho získame, budú patriť výhradne Poľsku,“ povedal minister novinárom.
Minister označil dohodu za historický okamih, ktorý prirovnal k nákupu stíhačiek F-35 či vrtuľníkov Apache. Uviedol, že systému predchádzala dôkladná analýza zo strany viacerých poľských inštitúcií. „Domnievam sa, že ide o najdôkladnejšie preskúmanú zmluvu v dejinách ministerstva národnej obrany,“ dodal.
Náčelník poľského generálneho štábu Wieslaw Kukula uviedol, že nový systém priblíži poľské ozbrojené sily k štandardom NATO a posilní postavenie Poľska v Aliancii.
Systém Saturn má podľa veliteľa poľských síl kybernetickej obrany Mariusza Chmielewského prepojiť doteraz oddelené dátové zdroje, ktoré poľská armáda v súčasnosti využíva a rozvíja.
Poľské ministerstvo obrany vo štvrtok oznámilo, že nový softvér pomôže ozbrojeným silám pri rozhodovaní. Ďalšie podrobnosti o zmluve ani jej finančnú hodnotu však nezverejnilo. Podpísaná dohoda je prvým konkrétnym výsledkom rokovaní, ktoré sa začali v roku 2023. V roku 2024 obe strany podpísali memorandum o spolupráci a v roku 2025 list o zámere týkajúci sa AI, informačných technológií a kybernetickej bezpečnosti.
Dohode predchádzali protesty a diskusie o ochrane údajov. Začiatkom novembra sa vo Varšave zhromaždili demonštranti, ktorí požadovali prísnejší dohľad nad plánovanou technológiou. Obávali sa najmä toho, kto bude mať prístup k citlivým vojenským informáciám, kde sa budú uchovávať a do akej miery si Poľsko zachová kontrolu nad danou technológiou.
Spoločnosť Palantir je kritizovaná aj z etických dôvodov: jej systémy umožňujú identifikovať a profilovať jednotlivcov, odhaľovať súvislosti a spájať a analyzovať údaje z rôznych databáz. Využívajú ich okrem iného vládne inštitúcie, spravodajské a bezpečnostné služby či armády.
Po dohode spoločnosti s izraelskou armádou z roku 2024 ju osobitná spravodajkyňa OSN Francesca Albaneseová uviedla vo svojej správe o palestínskom Pásme Gazy medzi firmami, ktoré podľa nej profitujú z genocídy. Správa zároveň otvorila otázku zodpovednosti dodávateľov softvéru za spôsob, akým ich produkty využívajú zákazníci.
Francúzsko a Spojené kráľovstvo nedávno oznámili, že hľadajú alternatívy k softvérovým riešeniam spoločnosti Palantir, ktoré majú dominantné postavenie na trhu a využíva ich aj NATO.
Systém s názvom Malvern Smart System, ktorý je vlajkovým produktom spoločnosti Palantir, bude v Poľsku fungovať pod označením Saturn. Integruje údaje z viacerých zdrojov vrátane fotografií a videozáznamov z monitorovania, senzorov a vojenských prostriedkov, ako sú drony. Umožní tak vytvárať podrobný situačný obraz pre osoby zodpovedné za rozhodovanie, informoval portál CyberDefence24.
Poľský minister obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz zdôraznil, že spoločnosť Palantir nebude mať prístup k systému ani k údajom, ktoré v ňom budú uložené.
„Všetky prístupové kľúče, servery a informácie budú výlučne v rukách poľskej armády. Kupujeme nástroj, no informácie, ktoré doň vložíme alebo z neho získame, budú patriť výhradne Poľsku,“ povedal minister novinárom.
Minister označil dohodu za historický okamih, ktorý prirovnal k nákupu stíhačiek F-35 či vrtuľníkov Apache. Uviedol, že systému predchádzala dôkladná analýza zo strany viacerých poľských inštitúcií. „Domnievam sa, že ide o najdôkladnejšie preskúmanú zmluvu v dejinách ministerstva národnej obrany,“ dodal.
Náčelník poľského generálneho štábu Wieslaw Kukula uviedol, že nový systém priblíži poľské ozbrojené sily k štandardom NATO a posilní postavenie Poľska v Aliancii.
Systém Saturn má podľa veliteľa poľských síl kybernetickej obrany Mariusza Chmielewského prepojiť doteraz oddelené dátové zdroje, ktoré poľská armáda v súčasnosti využíva a rozvíja.
Poľské ministerstvo obrany vo štvrtok oznámilo, že nový softvér pomôže ozbrojeným silám pri rozhodovaní. Ďalšie podrobnosti o zmluve ani jej finančnú hodnotu však nezverejnilo. Podpísaná dohoda je prvým konkrétnym výsledkom rokovaní, ktoré sa začali v roku 2023. V roku 2024 obe strany podpísali memorandum o spolupráci a v roku 2025 list o zámere týkajúci sa AI, informačných technológií a kybernetickej bezpečnosti.
Dohode predchádzali protesty a diskusie o ochrane údajov. Začiatkom novembra sa vo Varšave zhromaždili demonštranti, ktorí požadovali prísnejší dohľad nad plánovanou technológiou. Obávali sa najmä toho, kto bude mať prístup k citlivým vojenským informáciám, kde sa budú uchovávať a do akej miery si Poľsko zachová kontrolu nad danou technológiou.
Spoločnosť Palantir je kritizovaná aj z etických dôvodov: jej systémy umožňujú identifikovať a profilovať jednotlivcov, odhaľovať súvislosti a spájať a analyzovať údaje z rôznych databáz. Využívajú ich okrem iného vládne inštitúcie, spravodajské a bezpečnostné služby či armády.
Po dohode spoločnosti s izraelskou armádou z roku 2024 ju osobitná spravodajkyňa OSN Francesca Albaneseová uviedla vo svojej správe o palestínskom Pásme Gazy medzi firmami, ktoré podľa nej profitujú z genocídy. Správa zároveň otvorila otázku zodpovednosti dodávateľov softvéru za spôsob, akým ich produkty využívajú zákazníci.
Francúzsko a Spojené kráľovstvo nedávno oznámili, že hľadajú alternatívy k softvérovým riešeniam spoločnosti Palantir, ktoré majú dominantné postavenie na trhu a využíva ich aj NATO.