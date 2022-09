Poľská armáda ponúkne občanom jednodňový základný vojenský výcvik

Varšava 26. septembra (TASR) - Poľská armáda ponúkne v októbri a novembri základný jednodňový vojenský výcvik všetkým Poliakom vo veku 18 65 rokov. Oznámilo to v pondelok poľské ministerstvo obrany, informuje agentúra DPA.



Výcvik bude zahŕňať narábanie so zbraňou, streľbu, boj z blízka a čítanie z máp. Prebiehať bude na 17 vojenských základniach, a to v každú októbrovú a novembrovú sobotu. Absolvovať ho môžu výlučne poľskí občania.



Poľsko dlhodobo plánuje navyšovať počet príslušníkov svojich ozbrojených síl a ruská invázia na Ukrajinu tento cieľ ešte umocnila. V Poľsku bola nedávno zavedená dobrovoľná vojenská služba, pričom napríklad zamestnanci pošty boli vyzvaní, aby absolvovali výcvik so zbraňami pod vedením poľskej domobrany -- Ozbrojených síl územnej obrany (Wojska Obrony Terytorialnej; WOT), približuje DPA.



Poľská armáda má momentálne 110.000 príslušníkov a ďalších 30.000 predstavujú muži a ženy slúžiaci vo WOT. Vláda chce tieto čísla navýšiť na 250.000 profesionálov a 50.000 príslušníkov WOT.