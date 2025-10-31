Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Poľská armáda ukončila pátranie po troskách dronov zo septembra

Ilustračná fotka. Foto: TASR - Slavomír Gregorík

Rozhodnutie prijal vo štvrtok veliteľ operačných síl generál Maciej Klisz.

Autor TASR
Varšava 31. októbra (TASR) - Poľské operačné velenie pozemných síl zastavilo pátranie po troskách dronov, ktoré sa mohli zrútiť na územie Poľska počas nočného útoku ruských bezpilotných lietadiel z 9. na 10. septembra. O rozhodnutí informoval v piatok hovorca operačného velenia podplukovník Jacek Goryszewski. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PA.

Rozhodnutie prijal vo štvrtok veliteľ operačných síl generál Maciej Klisz a znamená to ukončenie misie, na ktorej sa zúčastňovalo približne 150 vojakov z lubelského útvaru síl teritoriálnej obrany. Pátranie môže byť obnovené v prípade, že sa objavia nové informácie napríklad po ďalšej analýze dostupných údajov.

Počas nočného útoku Ruska na Ukrajinu 9. a 10. septembra bol narušený aj poľský vzdušný priestor. Náčelník generálneho štábu generál Wieslaw Kukula vtedy uviedol, že na územie Poľska vletelo 21 dronov. Drony, ktoré predstavovali bezprostrednú hrozbu, zostrelilo poľské a spojenecké letectvo. Išlo o prvý prípad v modernej histórii Poľska, keď poľské stíhačky F-16 a holandské F-35 použili ostrú muníciu v poľskom vzdušnom priestore. Pri zásahu bol v dedine Wyryki-Wola poškodený dom.

V nasledujúcich dňoch a týždňoch boli v rôznych častiach krajiny nájdené trosky zostrelených alebo havarovaných dronov, najmä v Lublinskom, Mazovskom, Svätokrižskom, Lodžskom a Varmijsko-mazurskom vojvodstve. Do pátrania boli zapojení aj príslušníci síl domobrany, ktorí prehľadávali oblasti, kde mohli trosky dopadnúť.





(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
