Poľská armáda umiestnila do Varšavy systémy Patriot

Varšava 6. februára (TASR) - Poľská armáda v rámci vojenského cvičenia umiestnila do Varšavy batérie systému protivzdušnej a protiraketovej obrany Patriot. Uviedlo to poľské ministerstvo obrany, informuje TASR podľa pondelkovej správy agentúry AP.



Na letisku vo varšavskej časti Bemowo boli v pondelok spozorované najmenej tri odpaľovacie zariadenia rakiet zem-vzduch.



Poľský minister obrany Mariusz Blaszczak v nedeľu na sociálnej sieti napísal, že presun batérií systému Patriot z leteckej základne v Sochaczewe do Varšavy je "dôležitým prvkom výcviku" 3. varšavskej brigády protivzdušnej obrany.



Poľsko sa rozhodlo modernizovať svoju armádu pre bezpečnostné obavy, ktoré vzrástli vlani po začiatku ruskej invázie na Ukrajinu. Zbrane za miliardy dolárov nakúpila Varšava v uplynulom období od USA a Južnej Kórey.



Poľsko dostalo batérie systému Patriot aj od Nemecka na posilnenie obrany na východných hraniciach po tom, ako vlani v novembri zasiahla zatúlaná raketa poľskú obec Przewodów a zabila dvoch ľudí.