< sekcia Zahraničie
Poľská armáda v reakcii na ruské útoky vyslala do vzduchu stíhačky
V ukrajinskom vzdušnom priestore, a to aj nad Kyjevskou, Žytomyrskou, Mykolajivskou a Kirovohradskou oblasťou, boli v noci na štvrtok pozorované desiatky dronov.
Autor TASR
Kyjev 16. apríla (TASR) – Ruská armáda spustila v noci na štvrtok masívny útok na južnú a strednú Ukrajinu. Vzhľadom na aktivity ruskej armády poľská armáda vyslala do vzduchu stíhačky a lietadlo včasného varovania. Pozastavenú prevádzku letísk v mestách Lublin a Rzeszów obnovili ešte v stredu večer, informoval spravodajský web Onet.pl, píše TASR.
V ukrajinskom vzdušnom priestore, a to aj nad Kyjevskou, Žytomyrskou, Mykolajivskou a Kirovohradskou oblasťou, boli v noci na štvrtok pozorované desiatky dronov a niekoľko skupín rakiet s plochou dráhou letu, pravdepodobne typu Ch-101 alebo podobných. Niektoré správy naznačovali aj aktivitu ruských strategických lietadiel vrátane bombardérov Tu-95, doplnil Onet.pl.
Agentúra Reuters uviedla, že ruské jednotky podnikli raketový útok na ukrajinské hlavné mesto Kyjev, pri ktorom utrpelo zranenia najmenej 13 ľudí. V rôznych častiach mesta vypukli požiare.
Kyjevský primátor Vitalij Kličko uviedol, že jedna z rakiet zasiahla šieste poschodie 16-poschodového bytového domu v centrálnej mestskej časti Podil. Po zásahu podľa jeho slov nevypukol požiar.
V severnej časti metropoly, v obvode Oboloň, došlo k rozsiahlemu požiaru jednej z budov. Pri zásahu sa zranili štyria pracovníci záchrannej zdravotnej služby. Úlomky rakiet dopadli aj na viaceré ďalšie miesta v meste.
Šéf kyjevskej vojenskej správy Tymur Tkačenko informoval, že zranenia utrpeli najmenej štyria ľudia.
Ruské útoky spôsobili rozsiahle požiare aj v meste Dnipro na juhovýchode Ukrajiny, kde bolo podľa oblastného gubernátora Oleksandra Hanžu zranených päť osôb. Na záberoch zverejnených na internete bolo vidieť horiace budovy.
