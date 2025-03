Poľská armáda vytvorí centrum pre umelú inteligenciu

Varšava 3. marca (TASR) – Poľský minister obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz v pondelok oznámil vytvorenie Centra implementácie umelej inteligencie v rámci poľskej armády. Podľa jeho slov je krajina jedným z lídrov v oblasti kybernetickej obrany v rámci NATO a intenzívne investuje do bezpečnosti v digitálnom priestore. Informuje o tom spravodajca TASR podľa profilu poľského ministerstva obrany na sieti X.



Minister na tlačovej konferencii zdôraznil, že efektívna obrana si vyžaduje investície nielen do konvenčných vojenských systémov, ale aj do ochrany informácií a analýzy dát. Kybernetická bezpečnosť je podľa neho neoddeliteľnou súčasťou modernej obrany.



Námestník ministra Cezary Tomczyk informoval, že Poľsko čelí priemerne 5000 kybernetickým útokom ročne, čo predstavuje jeden útok každé dve hodiny. Zdôraznil, že práve vojenskí špecialisti na kybernetickú bezpečnosť chránia krajinu pred únikom citlivých informácií a narušením vojenských sietí.



Podľa Kosiniaka-Kamysza je cieľom Poľska byť technologickým lídrom v oblasti umelej inteligencie a kybernetickej obrany. Minister zároveň vyzdvihol prácu kybernetických vojsk, ktoré denne zabezpečujú digitálnu suverenitu krajiny.



Správa prichádza deň po tom, čo agentúra PAP informovala o hekerskom útoku na poľskú vesmírnu agentúru POLSA. Špeciálne kyberbezpečnostné zložky útok zaznamenali a systémy agentúry odpojili od internetu, aby ochránili dáta.



Poľsko vo februári sprístupnilo vlastný jazykový model umelej inteligencie PLLuM, určený pre administratívu, firmy a vedu. Podľa ministra digitalizácie Krzysztofa Gawkowského má posilniť digitálnu suverenitu krajiny a znížiť závislosť od zahraničných technologických gigantov.











(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)